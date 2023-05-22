Російські добровольці кажуть про "звільнення" Козинки й інших селищ: показуємо на карті

На території Бєлгородщини російські добровольці розпочали операцію зі створення "смуги безпеки". Власне, вони запевняють, що їм уже вдалося просунутись в районі таких населених пунктів, як Козинка, Грайворон та Гора-Подол.

У понеділок, 22 травня, від ранку в окупантів у Бєлгородській області було тривожно. Спершу почала цвісти "бавовна", згодом "Російській добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" повідомили, що перетнули кордон, а в ГУР констатували, що розпочалась операція зі створення "безпекової смуги". Які саме населені пункти вдалось звільнити добровольцям – дивіться в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Росія буде вільною!

Власне, у телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" близько 13:55 констатували, що звільнили Козинку в Бєлгородській області та передові загони зайшли в Грайворон.

Дорога від Козинки до Грайворона: дивіться на карті від Google maps

О 15:35 у легіоні заявили, що населений пункт Гора-Подол також під їхнім королем, а от Грайворон "Свобода Росії" та РДК почали штурмувати.

Де розташований населений пункт Гора-Подол: шукайте на карті від Google maps

Очевидно, це не всі досягнення російських добровольців. Слід чекати більше новин про міста та села, що приєднуватимуться до "смуги безпеки".

Інша важлива інформація

Розпочалось все з вибухів у різних містах та "бавовни" на ККП поблизу кордону на Бєлгородщині. Згодом також з'явилось відео, на якому видно, як танк заїжджає у цей регіон на заході Росії.

Водночас російські добровольці опублікували ролик, на якому вони попереду знаків з назвами таких населених пунктів, як Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка у Бєлгородській та Брянській областях.

І якби не хотілось російській владі заявити, що "все під контролем" – видається, що це зовсім не так.

В Українській розвідці зазначали, що жоден український військовий не бере участь в цій операції. До неї залучено лише добровольчі батальйони, що складаються з росіян.