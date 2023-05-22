Україна сама вирішує, як вести бойові дії, – США про використання зброї на території Росії
У США заявили, що Україна самостійно вирішує, як вести бойові дії. Разом з тим, у Держдепартаменті зазначили, що не підтримують атаки на території Росії.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу. Він підкреслив, що у цій війні саме Росія є агресором, повідомляє 24 Канал.
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США не підтримують атаки на території Росії
Міллер підкреслив, що США не підтримують та не дозволяють атаки за межами України.
Ми не дозволяємо і не заохочуємо атаки за межами України,
– заявили у США.
Проте у Держдепартаменті підкреслили, що саме Росія є агресором у цій війні, а тому лише Україна може вирішувати, як вести бойові дії. Міллер підкреслив, що Росія цілиться в школи та лікарні, школі та цивільну інфраструктуру.
"Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія", – акцентував у виступі представник Держдепартаменту.
Чи причетна Україна до подій у Бєлгороді
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у Бєлгородській області. Він підкреслив, що єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.
"Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", – підкреслив Подоляк.
Що відбувається у Бєлгороді
- Тиждень у росіян почався зі "звільнення" Брянської області. Про вибухи у мережі почали повідомляти ще вночі 22 травня. Спочатку заявляли буцімто про атаку безпілотниками, після чого виникла пожежа.
- Згодом стало відомо, що кордон з Росією перетнули російські добровольці – Російський добровольчий корпус та представники "Свободи Росії". Першими результатами операції стало знищення пункту ФСБ та "звільнення" декількох населених пунктів.
- Після заяв про "звільнення" трьох населених пунктів на Бєлгородщині, у команді DeepState оновили карту бойових дій. Так, частина регіону стала сірою зоною.
- Станом на зараз відомо, що у деяких населених пунктах оголосили евакуацію – люди у паніці тікають з області. Також повідомляють, що буцімто зникло світло та водопостачання.
- У РДК згодом заявили, що метою проведення операції є демілітаризація Росії у Брянській області. Ці дії, за словами добровольців, вплинуть як на безпеку українців, так і росіян у прикордонних регіонах.