Україна сама вирішує, як вести бойові дії, – США про використання зброї на території Росії

У США заявили, що Україна самостійно вирішує, як вести бойові дії. Разом з тим, у Держдепартаменті зазначили, що не підтримують атаки на території Росії.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу. Він підкреслив, що у цій війні саме Росія є агресором, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Вибухи, російські добровольці й перші "звільнені міста": усе, що відбувається на Бєлгородщині

США не підтримують атаки на території Росії

Міллер підкреслив, що США не підтримують та не дозволяють атаки за межами України.

Ми не дозволяємо і не заохочуємо атаки за межами України,

– заявили у США.

Проте у Держдепартаменті підкреслили, що саме Росія є агресором у цій війні, а тому лише Україна може вирішувати, як вести бойові дії. Міллер підкреслив, що Росія цілиться в школи та лікарні, школі та цивільну інфраструктуру.

"Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія", – акцентував у виступі представник Держдепартаменту.

Чи причетна Україна до подій у Бєлгороді

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у Бєлгородській області. Він підкреслив, що єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.

"Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", – підкреслив Подоляк.

Що відбувається у Бєлгороді