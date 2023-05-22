Від заперечення – до паніки, – Юсов розповів, як Кремль реагує на події в Бєлгородській області

Операція Російського добровольчого корпусу в Бєлгородській області спричинила справжню паніку в Росії. Окупанти проводять стихійну евакуацію людей та навіть ядерних боєприпасів.

Речник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував, як російське керівництво реагує на події в Бєлгородській області, пише 24 Канал. За його словами, ГУР бачить реакцію Росії.

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Росія проводить евакуацію військового об'єкта "Бєлгород-22"

Юсов наголосив, що в керівництва Росії спершу було заперечення та несприйняття інформації, що в підсумку переросло в паніку.

Як зазначив представник ГУР, елементами паніки є евакуація населення, яка починалася стихійно, й зараз окупаційна влада Бєлгородщини намагається надати їй організовані форми.

Крім того, він додав, що евакуація військового об'єкта "Бєлгород-22" – "це також реакція". Юсов підкреслив, що для евакуації такого роду об'єкта потрібен значний ресурс. Зокрема, серйозні плани із залученням серйозної техніки та кількості особового складу.

Речник ГУР МО вважає цілком закономірним та історично справедливим те, що Росія розпочинала так звану "спецоперацію" в Україні, але тепер "СВО" триває на території Бєлгородської області.

Він також додав, що внутрішні конфлікти, які накопичувалися у Росії, і які режим Путіна поглиблював і загострював, можуть активізуватися по всій території країни-агресора.

Що в Кремлі заявили про події в Бєлгородській області