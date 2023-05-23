Можуть піти на Москву, – полковник запасу ЗСУ про наслідки "бєлгородського прориву"

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" 22 травня зайшли на територію Бєлгородської області. А сьогодні вони посилились та просуваються вглиб території країни-агресорки.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, що "бєлгородський прорив" – це дуже позитивний момент для українських частин, які мають піти в наступ.

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Будуть перекидати війська

Він зауважив, що події, які відбуваються в Бєлгородській області, можуть трапитись, наприклад, в Брянській чи Курській областях.

Це змусить командування російської армії перекидати до цих областей військові частини, техніку, певну кількість боєприпасів з лінії фронту. І саме з тих ділянок фронту, де у ЗСУ мають відбутися один чи декілька проривів.

"Тому ми уважно спостерігаємо за розвитком цієї ситуації і будемо підтримувати росіян, які виконують це завдання", – зазначив військовий експерт.

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Можуть рухатись до центру ухвалювання рішень в Росії

Найпершими росіяни перекинуть до Бєлгородської області частини розвідуправління Генштабу російської армії. Це представники ГРУ, які будуть намагатися якось нівелювати цю ситуацію та зупинити просування російського визвольного війська на територію Росії.

Вони, в залежності від оперативних обставин, які будуть складатися, почнуть рухатись найімовірніше в бік Москви – в центр ухвалювання рішень. Можливо, вони будуть змінювати свої напрямки, завдання,

– зауважив він.

Росіяни ж почнуть відтягувати в Бєлгородську область частину своїх військ, зокрема, ГРУ та ПДВ. Тому десант, який мав з'явитися в районі, припустимо, Бахмута, буде перекинутий для блокування Російського добровольчого корпуса.

"Це дуже добре для українських військ", – наголосив Роман Світан.

Заступниця очільника оборонного відомства Ганна Маляр наголосила, що участь у демілітаризації Бєлгородщини беруть лише російські добровольці

Що відомо про "бєлгородський прорив"

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" 22 травня зайшли на територію Бєлгородської області Росії. Пізніше вони повідомили, що "звільнили" населений пункт Козинка, а в Грайворон зайшли їхні передові загони.

Наразі просування РДК та легіону "Свобода Росії" продовжується вглиб Бєлгородської області. Також вони озвучили свої цілі, а саме – створення демілітаризованої зони на кордоні з Росією, щоб припинити звідки обстріли України.

Водночас російська влада терміново запровадила план "Едельвейс" та "Перехоплення" в Бєлгородській області. Також в регіоні ввели режим "контртерористичної операції".

Також налякані місцеві мешканці почали в паніці тікати з Бєлгородської області. Так, 22 травня на виїзді утворилися величезні затори на дорогах. Місцева влада оголосила про евакуацію з області. Про це повідомляється по радіо у Бєлгороді.

. Вона підкреслила, що Україна не веде війну на чужих територіях.