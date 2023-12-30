Не лише через вибухи: чому в Бєлгороді нині дуже напружена ситуація
Жителі російського Бєлгорода уже не раз скаржились на невідомі безпілотники, які долітають до їхнього регіону. Крім цього часто повідомляють про вибухи та стрільбу.
Очевидно, що не всіх росіян влаштовує жити в такій атмосфері. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що вибухи – це не єдине, що хвилює місцевих мешканців.
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Чого насправді бояться люди
У Бєлгороді все-таки є частина населення, яка виступає проти путінського режиму. Сьогодні ці люди не задоволені тим, що відбувається, адже загалом ситуація досить напружена. За словами російської опозиціонерки, у цьому регіоні розташована база, на якій відпочивають кадировці. Тому місцеві стали дуже переляканими.
У Бєлгороді головний навіть не місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, а люди Рамзана Кадирова. Вони ґвалтують жінок, відбирають бізнес, тому ситуація напружена не лише через вибухи, а й через те, що кадировці вирішили зробити там свої "вотчини",
– розповіла Ольга Курносова.
Що роблять кадировці в області
Бійці Рамзана Кадирова влаштовують безладдя, залякують мешканців, скоюють злочини. Місцеві партизани навіть намагаються з ними боротися. Наразі складно сказати, хто відправив кадировців у Бєлгород – Владімір Путін чи інший начальник.
"Їм треба десь знімати свої тіктоки. Вони ж не поїдуть на фронт, а тут є Бєлгород. На те вони й "тікток-війська", щоб сидіти не на фронті, а в тилу й знімати красиві картинки", – зауважила Ольга Курносова.
Вибухи в Бєлгороді 30 грудня: що відомо
- Вдень 30 грудня у Бєлгороді було особливо тривожно. Близько 15 години за місцевим часом почалася повітряна тривога, тоді ж пролунали вибухи. Джерела 24 Каналу повідомили, що "бавовну" в Росії організували Сили оборони та безпеки. Також уточнили, що влучання були по військових об'єктах в Бєлгороді. Через непрофесійність дій російської ППО є руйнування цивільної інфраструктури.
- Після звуків вибухів у росіян почалася паніка. Вони не знали, що робити, тому просто падали на землю і просили допомоги. Рятувальники сказали людям перекрити воду, газ, електроенергію, взяти необхідні речі та спускатися в укриття. Часто трапляється, що укриття у Бєлгороді закриті, тож окупанти навіть не можуть туди потрапити.
- Днем раніше 29 грудня, в області також гриміли вибухи. Росіяни викладали в мережу фото уламків, які падали. Дехто поспішив накрити свої автомобілі покривалами, щоб вберегти їх від пошкоджень. Місцеві бідкались, що їм перекрили водопостачання, а в приватному секторі пошкоджень зазнав газопровід. Губернатор області заявив, що кілька повітряних цілей були знищені ще на підльоті до міста.