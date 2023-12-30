Не лише через вибухи: чому в Бєлгороді нині дуже напружена ситуація

Жителі російського Бєлгорода уже не раз скаржились на невідомі безпілотники, які долітають до їхнього регіону. Крім цього часто повідомляють про вибухи та стрільбу.

Очевидно, що не всіх росіян влаштовує жити в такій атмосфері. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що вибухи – це не єдине, що хвилює місцевих мешканців.

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Чого насправді бояться люди

У Бєлгороді все-таки є частина населення, яка виступає проти путінського режиму. Сьогодні ці люди не задоволені тим, що відбувається, адже загалом ситуація досить напружена. За словами російської опозиціонерки, у цьому регіоні розташована база, на якій відпочивають кадировці. Тому місцеві стали дуже переляканими.

У Бєлгороді головний навіть не місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, а люди Рамзана Кадирова. Вони ґвалтують жінок, відбирають бізнес, тому ситуація напружена не лише через вибухи, а й через те, що кадировці вирішили зробити там свої "вотчини",

– розповіла Ольга Курносова.

Що роблять кадировці в області

Бійці Рамзана Кадирова влаштовують безладдя, залякують мешканців, скоюють злочини. Місцеві партизани навіть намагаються з ними боротися. Наразі складно сказати, хто відправив кадировців у Бєлгород – Владімір Путін чи інший начальник.

"Їм треба десь знімати свої тіктоки. Вони ж не поїдуть на фронт, а тут є Бєлгород. На те вони й "тікток-війська", щоб сидіти не на фронті, а в тилу й знімати красиві картинки", – зауважила Ольга Курносова.

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