Цинічна відповідь: як насправді Путін ставиться до вибухів в Бєлгороді
У суботу, 30 грудня, у Бєлгороді чули потужні вибухи. Через непрофесійну роботу російської ППО у місті було багато загиблих та поранених. На це відреагував і російський диктатор.
Словам та співчуттям Владіміра Путіна не варто довіряти. Щоб він не заявляв про вибухи у Бєлгороді, втрати серед місцевого населення там його не турбують. Такою думкою з 24 Каналом поділився ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян.
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Путіна не цікавлять люди
Президент Росії Владімір Путін назвав терактом обстріл Бєлгорода, який стався 30 грудня. Хоч українські військові цілились у військові об'єкти, російська ППО зробила все для того, аби постраждало більше цивільних людей.
Путін взагалі не сприймає Бєлгород як територію, через яку у нього мають виникати якісь відчуття "болючої несправедливості". Він заговорив про нього тільки тому, що йому це написали на листочку,
– зазначив Сергій Асланян.
Росіяни можуть навіть зробили висновок, що Владімір Путін справді турбується через обстріли у Бєлгороді. Однак це й близько до реальності.
"Путін – геополітик. Для нього є планета Земля, на якій частина території належить йому. Природне чи неприродне скорочення населення його не цікавить, бо воно не відображається на ВВП та макроекономічних показниках. Путін і відомий своєю стратегією цілепокладання – він не зважає на людей", – наголосив ведучий.
Владімір Путін не звик вважати людське життя цінністю. Для нього люди – це лише ресурс
Моралі не залишилось
На думку Асланяна, російський диктатор вважає, що якщо в умовному Бєлгороді і померла якась кількість людей через обстріли, то це, мовляв, нормальна плата за "геополітичну велич" Росії.
Ще дуже давно, коли Путін прийшов у КДБ, бувши дитиною, переступив цю моральну рису. А хтось досі намагається думати, що він людина і, мабуть, ночами ридає над зведеннями втрат на війні,
– наголосив Асланян.
Власне, у Росії загалом загиблі на війні – це лише статистична одиниця. Навіть саме російське суспільство виправдовує жертви "великою метою" – стати найвеличнішою країною у світі.
"Путін давно переступив те, що ми вважаємо мораллю. В нього відчуттям втрати є хіба втрати з власного гаманця. А його гаманець навіть не збіднів", – підсумував Асланян.
Вибухи у Бєлгороді: останні новини
- Удень 30 грудня у Бєлгороді лунали потужні вибухи. Джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що це робота Сил оборони та безпеки. Українські сили вдарили по військових об'єктах міста.
- Водночас невдала робота російської ППО призвела до значних втрат. Станом на 31 грудня було відомо про 24 загиблих, постраждали від непрофесійності протиповітряної оборони понад 100 людей.
- Неспокійно у місті було 31 грудня. Новий рік також зустрів бєлгородців вибухами. Так, вже 2 січня у російському міноборони повідомили, що Україна буцімто обстріляла місто з РСЗВ "Вільха". Містяни під час "бавовни" звично виставляли відео у режимі реального часу.