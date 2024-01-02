Цинічна відповідь: як насправді Путін ставиться до вибухів в Бєлгороді

У суботу, 30 грудня, у Бєлгороді чули потужні вибухи. Через непрофесійну роботу російської ППО у місті було багато загиблих та поранених. На це відреагував і російський диктатор.

Словам та співчуттям Владіміра Путіна не варто довіряти. Щоб він не заявляв про вибухи у Бєлгороді, втрати серед місцевого населення там його не турбують. Такою думкою з 24 Каналом поділився ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян.

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Путіна не цікавлять люди

Президент Росії Владімір Путін назвав терактом обстріл Бєлгорода, який стався 30 грудня. Хоч українські військові цілились у військові об'єкти, російська ППО зробила все для того, аби постраждало більше цивільних людей.

Путін взагалі не сприймає Бєлгород як територію, через яку у нього мають виникати якісь відчуття "болючої несправедливості". Він заговорив про нього тільки тому, що йому це написали на листочку,

– зазначив Сергій Асланян.

Росіяни можуть навіть зробили висновок, що Владімір Путін справді турбується через обстріли у Бєлгороді. Однак це й близько до реальності.

"Путін – геополітик. Для нього є планета Земля, на якій частина території належить йому. Природне чи неприродне скорочення населення його не цікавить, бо воно не відображається на ВВП та макроекономічних показниках. Путін і відомий своєю стратегією цілепокладання – він не зважає на людей", – наголосив ведучий.

Владімір Путін не звик вважати людське життя цінністю. Для нього люди – це лише ресурс

Моралі не залишилось

На думку Асланяна, російський диктатор вважає, що якщо в умовному Бєлгороді і померла якась кількість людей через обстріли, то це, мовляв, нормальна плата за "геополітичну велич" Росії.

Ще дуже давно, коли Путін прийшов у КДБ, бувши дитиною, переступив цю моральну рису. А хтось досі намагається думати, що він людина і, мабуть, ночами ридає над зведеннями втрат на війні,

– наголосив Асланян.

Власне, у Росії загалом загиблі на війні – це лише статистична одиниця. Навіть саме російське суспільство виправдовує жертви "великою метою" – стати найвеличнішою країною у світі.

"Путін давно переступив те, що ми вважаємо мораллю. В нього відчуттям втрати є хіба втрати з власного гаманця. А його гаманець навіть не збіднів", – підсумував Асланян.

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