Бєлгород вже традиційно лихоманить: лунають гучні "хлопки"
Джерело:Сергій Лещенко
У російському Бєлгороді містяни знову чують вибухи. Пропагандисти інформують, що був "громкий хлопок" у центрі міста.
Про це у своєму телеграмі розповів журналіст Сергій Лещенко. Він процитував одне з кремлівських ЗМІ, яке заявило, що був голосний "хлопок", схожий на звук середнього за силою вибуху.
До теми Це явно російська історія, – Денисенко про обстріли прикордонних регіонів Росії
Росіяни панікують
За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, у Бєлгороді нібито вибухає газ. Місцеві мешканці починають панікувати й думають, що Україна веде проти них якісь наступальні дії. Також Геращенко опублікував відео з вибухами у місті.
У Бєлгороді знову щось трапилось: дивіться відео
Про неспокійну ніч у російському Бєлгороді також написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він опублікував 2 відео, на яких чутно вибухи. Від гучного звуку спрацьовує сигналізація.
Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)
Що відбувається у Бєлгороді: останні новини
- У ніч з 1 на 2 травня у небі над містом бачили яскраві спалахи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що було "два сильні розриви". Також російські пропагандисти назвали вибухи "невідомими" й розповіли – постраждалих та руйнувань немає.
- Також 1 травня Бєлгородській області спалахнув об'єкт міністерства оборони окупантів. У соцмережах зазначали, що мовиться про військові склади. Губернатор зазначив, що є один місцевий, якого поранили. Крім цього, вогонь перекинувся на будівлі людей.
- Керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що вибухи спричиняють самі ж росіяни. Таким чином вони хочуть відвернути росіян від проблем з економікою, посилити ненависть до українців та сприяти мобілізації.
- На початку квітня мер Бєлгорода заспокоював містян, які чули вибухи. Він запевнив, що все це лише через проблеми з електромережами.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що росіяни видали себе щодо вибухів у Бєлгороді. Окупанти опублікували фейкове відео.