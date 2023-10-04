У Росії знову було гучно: вибухи лунали у Бєлгороді й Брянську

У Росії триває сезон свіженької "бавовни" та постійних звуків вибуху. Зокрема, вночі 4 жовтня вибухи одразу чули у російському Бєлгороді й Брянську.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Самі окупанти стверджують, що вчергове "працює протиповітряна оборона Росії", передає 24 Канал.

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У Бєлгороді й Брянську лунали вибухи

Спершу вибухи пролунали у російському Бєлгороді. Зокрема, очевидці повідомили, що гучні звуки в місті було чути близько о 1 годині 24 хвилини за місцевим часом.

У Бєлгороді чули вибухи: дивіться відео

Через 4 – 5 хвилин гучно було вже й у російському Брянську. Там також очевидці казали, що лунали вибухи "так близько, що аж підскочили".

Згодом гучно було й у Брянську: дивіться відео

Зрештою невідомі вибухи прокоментував губернатор Бєлгородськой області Вячєслав Гладков. Він вирішив заспокоїти громадян, сказавши, що в області нібито працює ППО і "збиває ворожі цілі".

Губернатор також наголосив, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань буцімто немає.

Водночас моніторингові телеграм-канали зазначили, що ймовірною причиною вибухів у прикордонні Росії з Україною можуть бути удари по пускових установках російських загарбників, якими вони регулярно обстрілюють нашу територію. Варто зауважити, що вони не виходили на пускові пункти, тому така інформація може бути цілковитою правдою.

У Росії постійно лунають гучні вибухи