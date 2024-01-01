Українські розвідники повідомили, що у Бєлгороді "бавовна" знищила російського офіцера. На святковий "концерт Кобзона" відправився 27-річний Міхаїл Конопіцин.

Він у Бєлгороді працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Проте, очевидно, в окупанта там не склалась робота.

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Розвідка розповіла, кого "бавовна" знищила в Росії

Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах Росії ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенантам Міхаіла Конопіцина,

– розповіли у розвідці.

За її даними, ворога відправили у Бєлгород у листопаді 2023 року, щоб він працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Як виявилось, він виконував свої обов'язки не надто довго.

Перед тим окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Втрати ворога на війні в Україні

З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні: