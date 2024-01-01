Не дорозслідував: у Бєлгороді знешкоджено офіцера слідчого комітету Росії

1 січня 2024, 09:44
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Джерело:

ГУР

Українські розвідники повідомили, що у Бєлгороді "бавовна" знищила російського офіцера. На святковий "концерт Кобзона" відправився 27-річний Міхаїл Конопіцин.

Він у Бєлгороді працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Проте, очевидно, в окупанта там не склалась робота.

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Розвідка розповіла, кого "бавовна" знищила в Росії

Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах Росії ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенантам Міхаіла Конопіцина,
– розповіли у розвідці. 

За її даними, ворога відправили у Бєлгород у листопаді 2023 року, щоб він працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Як виявилось, він виконував свої обов'язки не надто довго.

Перед тим окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Довідка. У Бєлгороді 30 грудня 2023 року лунали вибухи, виднівся стовп чорного диму. Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що це робота Сил оборони та безпеки.

Втрати ворога на війні в Україні 

З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні:

  • особового складу – близько 360 010 (+780);
  • танків – 5983 (+6);
  • бойових броньованих машин – 11087 (+17);
  • артилерійських систем – 8482 (+18);
  • РСЗВ – 943 (+0);
  • засоби ППО – 625 (+2);
  • літаків –329 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);
  • крилаті ракети – 1709 (+0);
  • кораблі /катери – 23 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38);
  • спеціальна техніка – 1277 (+9).
Автор: Діана Квасневська