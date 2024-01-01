Не дорозслідував: у Бєлгороді знешкоджено офіцера слідчого комітету Росії
Джерело:ГУР
Українські розвідники повідомили, що у Бєлгороді "бавовна" знищила російського офіцера. На святковий "концерт Кобзона" відправився 27-річний Міхаїл Конопіцин.
Він у Бєлгороді працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Проте, очевидно, в окупанта там не склалась робота.
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Розвідка розповіла, кого "бавовна" знищила в Росії
Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах Росії ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенантам Міхаіла Конопіцина,
– розповіли у розвідці.
За її даними, ворога відправили у Бєлгород у листопаді 2023 року, щоб він працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Як виявилось, він виконував свої обов'язки не надто довго.
Перед тим окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.Довідка. У Бєлгороді 30 грудня 2023 року лунали вибухи, виднівся стовп чорного диму. Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що це робота Сил оборони та безпеки.
Втрати ворога на війні в Україні
З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні:
- особового складу – близько 360 010 (+780);
- танків – 5983 (+6);
- бойових броньованих машин – 11087 (+17);
- артилерійських систем – 8482 (+18);
- РСЗВ – 943 (+0);
- засоби ППО – 625 (+2);
- літаків –329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);
- крилаті ракети – 1709 (+0);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38);
- спеціальна техніка – 1277 (+9).