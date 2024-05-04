Російський літак, який бив КАБами по Харкову, "загубив" бомбу над Бєлгородом

У російському Бєлгороді, що неподалік російсько-українського кордону, спалахнула пожежа. У телеграм-каналах припустили, що на місто впала керована авіаційна бомба, яку росіяни не донесли до Харківщини.

Український журналіст Денис Казанський написав, що ворожий КАБ впав відразу на житловий сектор та вибухнув. Перед цим вибухи пролунали у Харкові.

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Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Російський літак, який завдавав ударів КАБами по Харкову, впустив бомбу на Бєлгород,

– написав Казанський.

У російських телеграм-каналах вже опублікували фото та відео з місця події.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков орієнтовно о 16:07 підтвердив дані про вибух в Бєлгороді. Він заявив про 5 поранених, проте причини вибуху не назвав.

Наразі пошкодження виявлено у 30 приватних житлових домоволодіннях, також пошкоджені 10 автомобілів. Пожежними розрахунками ліквідуються два загоряння. Поговорив із господарем будинку, який отримав найсерйозніші руйнування,

– заявив посіпака Путіна.

У одному з російських телеграм-каналах написали, що приліт був у районі вулиці Роздобаркіна.

У Бєлгороді міг впасти ворожий КАБ: дивіться відео

Російське міноборони орієнтовно о 13:15 написало про нібито "збиття" двох дронів над Бєлгородщиною. Про ймовірне падіння КАБа вороги традиційно мовчать.

Потужна пожежа 4 травня 2024 року у Бєлгороді: дивіться відео

У Бєлгороді спалахнув будинок: дивіться відео

Росіяни показали наслідки вибухів у Бєлгороді / Фото Гладкова та з телеграм-каналів

Що відомо про атаку росіян по Харкову

Росія атакувала Харків вночі проти 4 травня. Тоді Олег Синєгубов заявив про пошкодження та загоряння цивільної інфраструктури. Зокрема, вогонь охопив цивільну двоповерхову офісну будівлю в Основ'янському районі Харкова. Тоді зазнали поранень четверо людей.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни орієнтовно о 14:00 атакували артилерією село Одноробівку, о 15:15 – керованими авіаційними авіабомбами село Черкаські Тишки Харківського району.

О 16:31 мер міста Ігор Терехов заявив, що внаслідок "прильоту" на виробничому підприємстві Індустріального району Харкова спалахнула масштабна пожежа. Вже відомо про чотирьох постраждалих, у яких поранення та опіки.

У квітні 2023 року російський літак Су-34 скинув на Бєлгород авіабомбу. Тоді росіяни цей факт визнали та заявили про "позаштатний схід боєприпасу".