Постійно прилітає, але жителі Бєлгорода запустили флешмоб – зізнаються в коханні ППО
Дивний флешмоб запустили жителі Бєлгородської області, вирішили мотивувати своїх вояк, аби ті захищали їх від прильотів. Звісно, "бавовна" там дійсно зачастила, але про яку успішну роботу ППО вони говорять – не знаємо.
Але знайшлись кілька місцевих мешканок, які вирішили зовсім не награно, і сподіваємось, безкоштовно, висловити вдячність російським військовослужбовцям.
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У соцмережах поширили відео за участі чарівних дівчат (так вказано у дописі), які одягнені у різнокольорові світшоти з надписом "ППО" та зображенням серця.
Працюють "вдень та вночі"
Мовляв, так вони зізнаються у коханні військовослужбовцям Росії, які, як стверджується, "вдень та вночі оберігають мешканців міста та області".
Втім, якщо проаналізувати повідомлення про вибухи, "бавовну", пожежі, загоряння та інші неприємні інциденти, – ця любов невзаємна.
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Невзаємна любов: як часто прилітає у Бєлгороді
- Буквально вчора ввечері, 30 жовтня, у Бєлгородській області було чути вибухи, після чого в одному з населених пунктів зникло світло.
- Та власне за місяць таких інцидентів нараховують з кілька десятків. 20 жовтня вкотре у Бєлгороді лунали вибухи. Тоді росіяни традиційно писали, що інформацію уточнюють. Проте потім так нічого і не розповіли.
- Перед цим, 19 жовтня, у місті на електростанції спалахнула масштабна пожежа. Жителів залишили без світла.
- Ба більше, часто причиною вибухів є власне самі ж росіяни зі своєю криворукістю. Адже ракети, які вони запускають в бік Харкова з околиць Бєлгорода, часто там і падають. Харків'яни не раз спостерігали, як росіяни самі себе обстрілюють.
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