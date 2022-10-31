Постійно прилітає, але жителі Бєлгорода запустили флешмоб – зізнаються в коханні ППО

31 жовтня 2022 , 18:23
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Дивний флешмоб запустили жителі Бєлгородської області, вирішили мотивувати своїх вояк, аби ті захищали їх від прильотів. Звісно, "бавовна" там дійсно зачастила, але про яку успішну роботу ППО вони говорять – не знаємо.

Але знайшлись кілька місцевих мешканок, які вирішили зовсім не награно, і сподіваємось, безкоштовно, висловити вдячність російським військовослужбовцям.

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У соцмережах поширили відео за участі чарівних дівчат (так вказано у дописі), які одягнені у різнокольорові світшоти з надписом "ППО" та зображенням серця.

Працюють "вдень та вночі"

Мовляв, так вони зізнаються у коханні військовослужбовцям Росії, які, як стверджується, "вдень та вночі оберігають мешканців міста та області".

Втім, якщо проаналізувати повідомлення про вибухи, "бавовну", пожежі, загоряння та інші неприємні інциденти, –  ця любов невзаємна. 

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Автор: Анастасія Лукашевська