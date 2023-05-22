Потужний вибух та "бавовна": у Бєлгородській області спалахнула пожежа
Жителі Бєлгородської області вже потроху звикають до щоденних "прильотів" у регіоні. Так, у селі Головчине спалахнула пожежа нібито після "атаки безпілотником".
Попередньо, вогонь, що спалахнув після "удару безпілотника", локалізували. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також У російському Бєлгороді знов неспокійно: після вибухів спалахнула пожежа
У Бєлгородську область знову прийшла "бавовна"
Російські пропагандисти розповіли, що начебто у Головчино скинули "вибуховий пристрій". За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, снаряд "скинули" на будівлю адміністрації села. Згодом нібито від цього "удару" зайнявся дах.
Під Бєлгородом спалахнула пожежа: дивіться відео
Після вибуху на місце вогню нібито одразу прибули рятувальники. Крім цього, на місці також були карети швидкої допомоги.
У Бєлгородській області була чергова "атака дронами": дивіться відео
Росіяни наголосили, що постраждалих внаслідок "атаки" начебто немає. Чи загасили наразі пожежу повністю – невідомо.
У Бєлгородській області щодня щось трапляється
- Біля Бєлгорода 18 травня місцеві зафіксували чергову "атаку" в небі. Очевидці зазначили, що у небі "розірвався невідомий предмет". За їхніми словами, цей вибух спричинив "ефект, схожий на салют".
- У російському Бєлгороді 11 травня пролунав гучний вибух. Після цього навіть спрацювали звуки сигналізації в автомобілях.
- У Бєлгородської області 10 травня падали невідомі безпілотники. Губернатор Бєлгородської області заявив, що над приватним житловим сектором Білгородського району буцімто здетонували та впали 2 безпілотники. За його словами, через вибухи нібито пошкоджено 2 житлові будинки.