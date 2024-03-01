У ГУР підтвердили знищення в Росії комплексу "Панцир-С1": розвідка оприлюднила кадри
Джерело:ГУР МО
Російські телеграм-канали повідомляли, що в Бєлгородській області Росії пошкоджено зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1". Українська розвідка підтвердила цю інформацію.
Повідомлялося, що удар по комплексу стався вчора, 29 лютого, в районі села Головчине Грайворонського району Бєлгородської області. За попередньою інформацією, унаслідок атаки було поранено двох російських військовослужбовців.
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У ГУР підтвердили атаку
Російські загарбники знову зазнали втрат серед бойової техніки. Зокрема, за даними ГУР МО, 29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Як зазначили в українській розвідці, атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулася поблизу населеного пункту Головчине Грайворонського району Бєлгородської області.
Після влучання "панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати – поранення зазнали двоє російських окупантів,
– ідеться в повідомленні.
Вищезгаданий комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. У ГУР МО додали, що вартість російського РГК "Панцир-С1" становить близько 15 мільйонів доларів.
У Бєлгородській області уражено російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс: дивіться відео
За даними росіян, було чотири безпілотні апарати. Безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Зауважимо, що у міноборони Росії сьогодні звітували про збиття чотирьох безпілотників: один БПЛА нібито знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони – над Нижньогородською областю.
Раніше російський літак упустив чергову авіабомбу ФАБ-250 у Бєлгородській області
- 22 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом". Водночас російський посадовець не став озвучувати причини його появи.
- Вочевидь авіаційний снаряд призначався для завдання ударів по Україні. Утім, як і безліч інших бомб, що останнім часом абиде скидає авіація загарбників, вона опинилася на території Росії.
- За даними телеграм-каналу ASTRA, 18 лютого в селі Солоті було знайдено ФАБ-250. Місцева влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу було ліквідовано на полігоні.
- Крім того, постраждалих та загиблих унаслідок падіння авіабомби, за даними росіян, не було.