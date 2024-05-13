Уперше міністром оборони став економіст: Bloomberg про заміну Шойгу на Бєлоусова

Путін призначив економіста Андрєя Бєлоусова міністром оборони, змістивши Сєргєя Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки. На думку аналітиків, це рішення відображає зосередження Кремля на розвитку воєнної економіки Росії.

Як повідомляють міжнародні журналісти, несподівана ротація відбулася через кілька днів після п'ятої інавгурації Путіна. Новий міністр оборони, 65-річний Бєлоусов, раніше був економічним радником Путіна та першим віцепрем'єром.

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Зміни у військовому блоці Кремля

Шойгу, який довгий час був одним з найближчих соратників Путіна, отримав "м'яке пониження". Ніколай Патрушев, який раніше обіймав посаду секретаря Ради безпеки, був звільнений і чекає призначення на нову роботу.

Бєлоусов особисто лояльний до Путіна, і він у всьому розбереться. Було занадто багато особистих інтересів,

– сказав політичний консультант для матеріалу Bloomberg.

Призначання Бєлоусова відбувається на тлі обмеженого просування російських військ в Україні та після скандалу з корупцією, що стосувався заступника міністра оборони Тімура Іванова, ключового помічника Шойгу.

За словами інсайдера Кремля, Путін довіряє Бєлоусову і вважає його чесним та не корумпованим. Економіст Бєлоусов відомий своєю жорсткою позицією щодо бізнесу та був одним з ініціаторів підвищення податків з металургійної та гірничодобувної промисловості, навіть після початку війни.

Шойгу, який колись був близьким до Путіна, втратив своє становище після конфлікту з Євгенієм Пригожиним, засновником ПВК "Вагнера", та невдалого бунту в червні 2023 року. Переведення Шойгу до Ради безпеки свідчить про зменшення його впливу.

Заступник голови Ради безпеки, Дмитро Медведєв, також втратив свій вплив протягом останніх років. Путін у 2020 році змінив Конституцію, що дозволяє йому залишатися при владі до 2036 року, коли йому буде 83 роки.

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Аналітики Інституту вивчення також писали про кадрові зміни на ключових посадах, які здійснив Путін. Експерти зазначать: це може свідчити про підготовку Москви до затяжної війни проти України.

У ISW акцентують, що Путін неодноразово використовував тактику переведення чиновників на менш значущі ролі, аби зберегти їхню лояльність. Власне, тому й Шойгу не звільнили.