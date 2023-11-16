Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет: чи є там допомога Україні та Ізраїлю

Сенатори у Сполучених Штатах більшістю голосів ухвалили тимчасовий бюджет на два з половиною місяці. Проєкт відповідного законопроєкту має підписати президент Джозеф Байден.

Відбулось голосування 15 листопада (16 листопада за київським часом). Проєкт закону підтримали 87 сенаторів, 11 виступили проти. Водночас чинний бюджет припиняє свою дію у п'ятницю, 17 листопада.

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Тимчасовий бюджет США і допомога Україні

Як зазначають міжнародні західні видання, поки між посадовцями чимало суперечок – бракує голосів, аби ухвалити річний бюджет. Теперішній тимчасовий буде чинним до початку лютого 2024 року.

Важливо, що в ньому не закладено коштів на додаткову підтримку України чи Ізраїлю. Натомість розподілено фінансування для пріоритетних галузей: військо, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво, енергетика тощо.

Існують великі партійні розбіжності. Консерватори Палати представників вимагають значне скорочення витрат, а демократи їх відкидають. Це робить процес ухвалення бюджету на рік, а не лише на два місяці, складним і важким процесом,

– пише CNN.

Водночас відомо, що 23 листопада Палата представників розглядатиме комбінований пакет національної безпеки, який якраз-таки містить допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та виділення коштів на посилення державного кордону.

Контекст