Бюджетний ефект від "металургійного закону" становить понад 1 млрд грн на рік, – Галасюк

Експерти оцінюють позитивний бюджетний ефект від "металургійного закону" в понад 1 млрд грн на рік.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, повідомляє uaprom.

Галасюк нагадав, що в липні 2015 року з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури парламент ухвалив закон про тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

Завдяки закону тільки за перший рік дії вдалося зберегти 35 тис. робочих місць і 1,6 млрд дол. валютної виручки, втричі збільшити митні надходження від експорту брухту і скоротити дефіцит брухту для підприємств на 40%.

У 2017 році парламент продовжив дію "металургійного закону" ще на 1 рік.

"Проте зараз ситуація загострюється – металобрухт у світі дорожчає і нинішня ставка вивізного мита (30 євро/т) поступово перестає виконувати свою захисну роль (частка в ціні зменшилася з 19% у 2016 році до 13% у 2017 році). Тому новим "металургійним законопроектом" № 8226 ми пропонуємо підняти мито до 42 євро/т і продовжити його на 3 роки, – нагадав глава комітету ВР. – Такий розмір мита відповідає адвалорній ставці 20% при рівні цін 2017 року. У Китаї, до речі, мито 40%, в Індії – понад 35%, в Пакистані – 25%, а в Казахстані до недавнього часу діяла повна заборона експорту металобрухту".

Галасюк також зазначив, що "металургійний законопроект" № 8226 підпадає під дозволені виключення в угоді СОТ.

"Позитивний бюджетний ефект "металургійного закону" оцінюється експертами в понад 1 млрд грн/рік. Комітет з питань промислової політики і підприємництва рекомендував ухвалити законопроект № 8226 в цілому. Сподіваюся, що парламентарі і цього разу стануть на сторону національних інтересів України і проголосують за вітчизняну промисловість, економіку та суспільний добробут!" – підсумував він.