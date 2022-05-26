CБУ повідомила про підозру російському генералу, який командував окупантами на Запоріжжі

Українська правоохоронна система продовжує виявляти причетних до воєнних злочинів. Вона не лише збирає дані про окупантів, а й оголошує їм про підозру та доводить справи до суду.

Так, у СБУ оголосили про підозру вже не рядовому солдатові. Цього разу мовиться про російського генерала. Він, за даними слідчих, накачував атакувати населені пункти Запорізької області.

Читайте також Підозра запорізькому гауляйтеру та збиті ракети над Хмельниччиною: основне за 92 день війни

Від наказів генерала гинули мирні люди

Відомо, щоб обвинувачений генерал-лейтенант керує 58-ю армією південного військового округу збройних сил Росії. У березні військові під його головуванням вдерлися на територію нашої держави з Півдня.

Слідчі наголошують на тому, що саме обвинувачений віддавав накази бити по Запоріжжю. Відомо, що виконання його вказівок забрали життя та стали причиною поранень серед мирного населення. Крім того, руйнувань зазнали будинки, об'єкти як цивільної, так і критичної інфраструктури.

Генералові російської армії оголосили про підозру заочно. Також невідомо, на який термін його планують запроторити за ґрати.

Російських окупантів уже судять в Україні

Зауважимо, що наразі судять двох російських військових Олександра Бобикіна, а також Олександра Іванова. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за те, що вони свідомо обстрілювали мирне населення на Харківщині.

Як зазначає сторона обвинувачення, спочатку окупанти били по області з населеного пункту Малинівка, що у Бєлгородській області. Згодом вони перетнули кордон з Україною й атакували цивільних вже звідси. Робили це загарбники з РСЗВ "Град".

26 травня відбулися дебати між стороною обвинувачення, а також захистом. Самі ж підсудні свою вину повністю визнали та надіються, що щире каяття дозволить скоротити термін.

А от напередодні вирок оголосили 21-річному російському військовому Вадимові Шишимаріну. Його судді Солом'янського районного суду міста Києва засудили до довічного ув'язнення. Причиною такого вироку є умисне убивство загарбником 62-річного мешканця Сумщини Олександра Шеліпова. Останній, зазначають правоохоронці, був беззбройним і аж ніяк не загрожував окупантам.

Ані щире каяття, ані активна позиція захисника Шишимаріна не змінила рішення суду. Сам адвокат російського військового вже пообіцяв подати апеляцію. Мовляв, у суді не врахували той факт, що його підзахисний чинив злочин під примусом.

Варте уваги – Путін зустрівся з "пораненими солдатами": дивіться відео