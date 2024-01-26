В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних: Арахамія розповів, навіщо це потрібно

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував упровадження сертифікатів військовозобов'язаних. За його словами, держава має розуміти, який у неї мобілізаційний ресурс.

Згідно з ухваленим законопроєктом №10062, в Україні відбуватиметься поступова цифровізація армії. Там, зокрема, містяться пункти про можливість створення та використання цифрового військово-облікового документа – сертифіката.

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Деталі про сертифікати

Давид Арахамія розповів, що в межах мобілізаційного процесу в Україні впровадять сертифікати військовозобов'язаних. Діятиме це для осіб мобілізаційного віку, тобто наразі для громадян від 27 до 60 років. Раніше планувалося, що їх матиме кожна особа призовного віку.

Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс,

– пояснив голова фракції "Слуга народу".

Очільник партії сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

Окремо Арахамія наголосив на доцільності так званої смартмобілізації. Тобто під час мобілізації українця потрібно брати до уваги всі його навички, освіту, те, чим він займався в цивільному житті. За словами голови фракції, люди хочуть бачити, що держава належно дбатиме про них.

Цифровізація армії