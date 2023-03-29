Західні танки вже в Україні: полковник ЗСУ сказав, де найкраще їх застосувати

Західні партнери передали ЗСУ танки Challenger 2 і Leopard 2. Ці машини є важчими ніж Т-72, що є на озброєнні України. Втім, ці танки можуть легко йти по сухій поверхні.

Західні танки хоч і важкі, але мають велику гусінь. Відтак, тиск на ґрунт подекуди у них менше, ніж у Т-72. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Де ЗСУ найкраще застосовувати західні танки

Крім того, мости також зможуть витримати переправлення важкої техніки. Тож західні танки точно використовуватимуться безпосередньо на лінії фронту. Немає жодного сенсу, наприклад, заміняти ними резерви на Київському напрямку, а звідти перекидати Т-72.

Найкращий варіант використання таких танків (Challenger і Leopard – 24 Канал) – у пустелі та приазовських степах,

– пояснив військовий експерт.

На його думку, важкі танки застосовуватимуться саме на Запорізькому напрямку. Адже на донецьких чорноземах ці танки почуватимуться гірше. Оптимальний варіант для Донбасу – 40-тонні танки Т-72 та польські PT-91 Twardy.

Світан сказав, де найкраще можна застосувати західні танки в України: дивіться відео

Україні потрібно більше техніки

Процесами передачі нашій державі техніки займаються військові. Вони "відчувають фронт" і розуміють потреби української армії.

Військові розуміють наші потреби та правильно просувають ці питання (щодо надання Україні техніки – 24 Канал) всередині своєї політичної еліти,

– зауважив військовий експерт.

Водночас для успішного контрнаступу та звільнення наших територій з-під російської окупації ЗСУ необхідно більше техніки.

Leopard і Challenger вже в Україні

Перші західні танки Leopard 2 і Challenger 2 вже прибули в Україну. Так, 28 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Берлін виконує в обіцяні строки зобов'язання щодо військової допомоги для Києва, які взяв на себе.

Очільник німецького Міноборони додав, що 18 танків Leopard 2 А6 надійшли з необхідним запасом боєприпасів та запасними частинами. Пісторіус переконаний, що ця військова техніка матиме вирішальне значення на фронті в Україні.

Окрім того, український міністр оборони Олексій Резніков показав танки британські Challenger 2, які вже прибули в Україну. Хоча раніше в Британії заявляли, що техніка буде ближче до травня. Резніков вже встиг випробувати один з британських танків. За його словами, невдовзі їх відправлять на виконання бойових завдань.