"Заробіток на смерті героїв, на крові": соцмережі обурив набір з чарками "Бахмут"

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається найгарячішою точкою фронту. Українські герої обороняють місто ціною власних життів. Водночас деякі люди пробивають дно й використовують назву "Бахмут" у маркетингових цілях. Робити так – ганьба.

Бахмут – незламне місто, за яке тривають запеклі бої. Україна втрачає там своїх героїв. Тим часом якісь горе-маркетологи вирішили нажитися на історії оборони Бахмута й назвати так чарки.

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Українці шоковані та обурені таким ганебним креативом. Анатолій Штефан опублікував фотографії чарок "Бахмут" та закликав людей зробити висновки.

Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – зауважив, що це – дно, як воно є. Важко навіть уявити, у кого піднялася рука таке зробити.

Андрій Цаплієнко зауважив, що це – вже навіть не "хайп".

У цьому випадку це називається інакше. Бажання заробити на смерті героїв, на болі, на крові, на втратах. Найгірша форма барижництва. Це за межею моралі. І у того, хто це не розуміє, щось не так з головою і з серцем,

– мовиться у повідомленні.

До слова, у Верховній Раді вже з'явився проєкт закону №9128, який забороняє використовувати у комерційних цілях будь-які назви, пов'язані зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони.

Українців обурює те, як цинічно використовують відповідні назви у маркетингу. Зокрема, мовиться про такі зашквари як "Героїчна Буча Комбуча", "Диня Чорнобаївка", "Кабачок Привид Києва", "Огірок Патрон".