Шукав компромат на конкурентів: ексслужбовець ФБР зізнався у зв'язках із Дерипаскою

До схеми російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив у санкційний список США ще у 2018 році за зв'язки з Путіним, був причетний колишній агент ФБР. Він визнав свою провину у суді.

Екскерівник контррозвідки нью-йоркського відділення ФБР Чарльз Макгонігал зізнався, що брав участь у схемі підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски. 55-річний чоловік у суді заявив, що "глибоко розкаюється" у скоєному.

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Взяв всю відповідальність на себе

Чарльз Макгонігал 22 роки відслужив у ФБР і вийшов у відставку в 2018 році. Він визнав себе винним у змові з метою порушення Міжнародного закону про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та відмиванні грошей.

Його заарештували в січні в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Макгонігала звинувачують за двома обвинувальними актами в Нью-Йорку і Вашингтоні за співпрацю з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Підсанкційний олігарх приховував сотні тисяч доларів, які отримав від колишнього посадовця албанської розвідувальної служби.

"Я постаю перед вами в цьому суді, щоб взяти на себе повну відповідальність, оскільки мої дії ніколи не мали на меті завдати шкоди Сполученим Штатам, ФБР, моїй родині та друзям", – сказав Чарльз Макгонігал.

За словами колишнього працівника ФБР, він "домовився з іншою стороною" і збирав з відкритих джерел компромати на конкурента Дерипаски російського олігарха Володимира Потаніна.

Він сказав, що знав, що Дерипаска був у санкційному списку уряду США.

Я розумів, що зібрана мною інформація в підсумку буде використана для того, щоб спробувати внести Потаніна до санкційного списку США,

– зазначив Макгонігал.

Тепер колишньому працівнику американських спецслужб може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за єдиним пунктом звинувачення, в якому він визнав себе винним.

Вирок має бути винесений 14 грудня.

Адвокати чоловіка заявили, що перед винесенням вироку вони попросять суддю розглянути секретну пропозицію про надання інформації про роботу Макгонігала на уряд США.

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