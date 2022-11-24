Час підібрали спеціально, – Арестович пояснив новий масований обстріл України

23 листопада війська держави-агресорки завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні. Росіяни вкотре підтвердили, що вони – закінчені терористи.

Новий обстріл вони приурочили до голосування у Європарламенті, яке стосувалося визнання Росії спонсором тероризму. Про це радник голови ОП Олексій Арестович сказав у стрімі на каналу "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.

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Радянський стиль війни

Радник ОП зазначає, що росіяни намагаються поєднати приємне з корисним для себе. Їм потрібно вести обстріли нашої території, а підготовка кожного наступного займає до 10 днів. Це пояснюється сукупністю причин:

пуск ракет зі стратегічного бомбардувальника – це завжди техобслуговування до та після;

потрібно намагатися обманути нашу ППО – штабні рішення, планування, дорозвідка цілей;

та інше.

Саме тому ворог атакує раз на 7 – 10 днів. Однак усі знають, наскільки Росія тяжіє до символізму. За словами Арестовича, окупанти не лише виконують планове завдання, а й завжди стараються підлаштувати його під дати. Це – радянський стиль війни.

Росіяни завжди намагаються завдати ударів так, щоб вони були значущі символічно. 23 листопада перші пуски пройшли у момент, коли почав голосувати Європарламент. Збіг? Не думаю,

– акцентує Арестович.

Відомо, що російські війська запустили по Україні 65 ракет, з них 51 одиницю збили – це більше ніж 70%. Радник ОП, зауважив, що на Півдні запускали БпЛА "Ланцети", хоча вони малоефективні проти інфраструктури. Проте ці безпілотники оснащені камерою, тож, можливо, росіяни відстежували маршрути для своїх майбутніх дій. Найімовірніше, додає Арестович, ворожі війська намагалися вразити наші комплекси ППО, однак п'ять їхніх літальних апаратів було збито.

"Прийоми й способи змінюють, тактику намагаються вдосконалити", – каже радник голови Офісу Президента.

Мета росіян незмінна – залякати громадян та схилити Україну до перемовин. Арестович розповів, що мешканців Кривого Рогу опитали, чи готові вони піти на перемовини з Росією через те, що немає електрики, світла та води. Не дивно, що 98% людей чітко відзначили: держава-агресорка може йти у напрямку російського корабля.

Це загальний настрій громадян України. Ми стаємо лише злішими й згуртованіші. Люди, які вирішили нас зламати на перемовини таким чином, просто не розуміють нашої психології. Втім, як завжди. Вони мають інформацію, але не можуть її вірно інтерпретувати. Духу українського не відчувають,

– зауважує Олексій Арестович.

Як стверджує радник голови ОП, у Владіміра Путіна просто немає виходу, тому він мусить щось робити. Йому світить політична й фізична смерть.

"Він змушений відтягувати у надії на те, що прилетять інопланетяни і його врятують. Якщо він зараз визнає поразку – йому одразу кінець. А так виграється день за днем життя. Прожити ще два тижні краще, ніж одразу сьогодні", – підсумував Арестович.

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