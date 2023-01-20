"Час – російська зброя": Зеленський закликав передати Україні F-16 під час "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський виступив на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн". Він закликав партнерів передати Україні F-16 та інше озброєння.

Зеленський попросив не гаяти часу, оскільки Росія цим скористається. Потрібно пришвидшитись із допомогою для України, передає 24 Канал.

Важливо Зустріч у Рамштайні розпочалась: глава Пентагону заявив, що зараз – переломний момент війни

Час – російська зброя,

– наголосив президент.

Сотні подяк – це не сотні танків

Голова держави визнав, що може сотні разів подякувати партнерам, і це буде абсолютно справедливо і чесно. Однак додав, що сотні подяк – це не сотні танків.

"Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів", – додав лідер.

Україні потрібні винищувачі F-16

Наприкінці промови Зеленський закликав партнерів ухвалити важливі рішення. Зокрема, до наступного зібрання в "Рамштайні" надати Україні ракети більшої дальності і винищувачі F-16.

Він наголосив, що союзники мають сили, аби гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор та забезпечать перемогу.

Стартувала зустріч "Рамштайн": що відомо

Від зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня очікують вирішення питання про постачання важких танків Україні. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував приємні новини щодо "Леопардів".

Глава Пентагону Ллойд Остін під час свого виступу наголосив, що зараз – переломний момент війни, тому партнери продовжать підтримувати Україну.