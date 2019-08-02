Час – найцінніший актив: як покупець формує нові тренди у житловому будівництві

Які тенденції спостерігаються на первинному ринку нерухомості і як вони можуть позначитись на цінах на квадратні метри у новобудовах, читайте далі у матеріалі.

Нерухомість 24 уже писала, де і на скільки змінились ціни у новобудовах Києва за підсумками липня 2019.

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Які тенденції на первинному ринку нерухомості столиці?

Фахівець інформаційно-аналітичного порталу з нерухомості 3m2 Вікторія Берещак, що на зниження вартості житла у Києві впливають кілька факторів, серед яких коливання курсу долара після виборів та сезонний спад активності покупців.

Серед основних тенденцій, які можуть значно вплинути на розвиток первинного ринку нерухомості столиці, експертка відзначає значне збільшення об'єктів бізнес-класу – так званих багатофункціональних житлових комплексів (БЖК)



Покупці хочуть, щоб у їхньому ЖК було все для роботи і дозвілля / Ілюстрація: lun.ua

В чому особливість БЖК? Відмінність таких об'єктів від звичайних багатоквартирних будинків полягає в тому, що житлова частина та комфортне середовище за своїми функціями стають майже рівнозначними.

Саме появу таких багатофукційних житлових комплексів, де житло й торгові чи офісні об'єкти стають майже рівнозначними, фахівчиня називає одним з найголовніших трендів первинного ринку нерухомості Києва у 2019 році.

За її словами, це закономірна реакція забудовників на запит покупця щодо комфорту та раціонального поєднання роботи і дозвілля.

Сучасний покупець прагне відпочивати, займатись спортом, розвиватись, працювати або вести власну справу, виховувати дитину і планувати майбутнє там, де живе. Найцінніший його актив – час, тому ЖК, які задовільняють усі базові функції, не лише відповідають запитам покупця, а й формують цілий напрямок у житловому будівництві,

– наголосила Вікторія Берещак.

Суміш форматів і збільшення ролі додаткових сервісів та функцій, можуть суттєво змінити ринок новобудов. За прогнозами експертки, у 2020-2022 роках частка БЖК в сегменті бізнес-класу може зрости до 60%. Новий формат також почнуть втілювати у новобудовах комфорт-класу.

До слова, у 2019 на ринку нерухомості України спостерігається незвична тенденція – стрімкого розвитку набирає ревіталізація занедбаних промислових зон.