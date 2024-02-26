Росіяни неподалік Часового Яру, "Ахмат" їде на всюдиходах, – Євлаш про ситуацію на Сході

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш докладно розповів про ситуацію на фронті. За його словами, окупанти зробили ставку на керовані авіабомби, тому треба думати, як протидіяти цій зброї.

Під час штурмів ворог кидає в атаку різні підрозділи, серед них є і кадирівський "Ахмат". Про це Євлаш повідомив в ефірі телемарафону.

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Що відбувається біля Часового Яру

Поблизу Часового Яру проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, не дозволять ворогу просто так зробити легку прогулянку. Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння й амуніції,

– сказав Євлаш.

Росіяни намагаються атакувати як у лоб, так і по флангах – мова про Іванівське та Богданівку. В атаку відправляють десантників, підрозділи "Шторм Z", "Шторм V" і "Ахмат".

Що цікаво, окупанти використовують баггі – легкі автомобілі високої прохідності з відкритими колесами.

Зараз земля на Бахмутському напрямку м'яка, тож пішки з амуніцією і боєкомплектом добиратися досить складно. Росіяни використовують такі маневрені всюдиходи, щоб дістатися лінії фронту. В один баггі може сісти 5 – 6 людей.

Утім, ворог не їздить українською землею безкарно: ЗСУ б'ють його FPV-дронами та артилерією 155-го калібру. На жаль, через брак боєприпасів доводиться стріляти тільки за стовідсоткової імовірності влучання.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться карту

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Що відбувається на Куп'янському напрямку

Якщо Генеральний штаб не повідомляє про проведення там штурмових дій противником, то це не означає, що там не відбувається бойових дій. Ворог постійно застосовує артилерію, всю наявну номенклатуру – це і РСЗВ, і ствольна артилерія, міномети, дрони, ще й КАБи,

– сказав Ілля Євлаш.

Росіяни не шкодують людей, постійно відправляючи їх на штурми. Також підтягують резерви на заміну раніше втраченим. Окупантам треба 3 – 5 днів на відновлення, і далі вони знову атакують. Ситуація динамічна, росіяни навмисно тримають шалений темп.

Як повідомив спікер, потрібно думати, як протидіяти КАБам і їх носіям Су-34 та Су-35, бо саме на цю зброю зробили ставку окупанти. Один літак за раз може нести до 6 керованих авіабомб. Під час влучання такої бомби може скластися будівля.

Як укріплюють Куп'янський напрямок

Там потужні фортифікації почали зводити ще з осені:

є бетонні споруди – довготривалі оборонні точки;

десятки ВОПів (взводних опорних пунктів);

на найбільш загрозливих напрямках створено мінні поля;

на менш загрозливих установили колючий дріт типу "Єгоза", протитанкові міни, протитанкові рови, протипіхотні міни.

Ворогові не буде там легко пройти, оскільки ми контролюємо панівні висоти і можемо завдавати вогневого ураження ще й на випередження, виявляємо їх переміщення та завдаємо вогневого ураження ще на рубежах висування в атаку,

– підсумував Євлаш.

Нещодавно стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Сирський розробляє дві стратегії війни. Одна з них – на випадок, якщо Україна не отримає допомоги від Заходу. Читайте деталі тут.