Friendly fire: під Часовим Яром російські штурмовики накрили вогнем свою ж піхоту

Росія намагається окупувати Часів Яр та постійно завдає по місту ударів. Однак іноді російські військові вже вкотре випадково чи не зовсім накривають вогнем своїх.

Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков у етері телемарафону розповів, що під Часовим Яром російські штурмовики накрили вогнем свою ж піхоту. Таке стається вже не вперше, росіяни накривали свої позиції й на Херсонщині.

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Ймовірно, це була команда

За словами військового, окупанти намагалися покинути поле бою, коли по них завдала вогневого ураження їхня ж авіація. Він припустив, що, ймовірно, ворожі штурмовики отримали таку команду.

Сьогодні у них посилюється таке явище, як кидати у бій своїх частково мобілізованих і не давати їм можливості повернутися,

– зазначив Калашніков.

Росіяни заявляли про перебування у передмісті Часового Яру