Зимовий наступ притих: якою зараз є мета ворога на фронті

Росіяни намагаються просуватися на певних ділянках, але ресурсів для активних дій більше не мають. Масштабний наступ на всій лінії фронту, які ми бачили раніше, вже закінчилися.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що колись окупанти рухалися практично від Василівки, що під Запоріжжям, і аж до Куп'янська. Ширина фронту сягала близько 600 кілометрів.

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До чого зараз готується Росія

"Зимовий наступ притих. Це вже зрозуміло. Зараз ширина бойових дій по лінії фронту може становити кілька десятків кілометрів, не більше", – зауважив Роман Світан.

За його словами, мовиться про частину Роботиного, район Кринок і найбільшу ділянку в Донецькій області, де є одразу кілька напрямків. Це Авдіївка, Мар'їнка, а також лінія від Бахмута до Часового Яру – все це залишки зимового наступального потенціалу росіян.

Бачимо згортання дій, але щонайменше два напрямки окупанти триматимуть далі упродовж всього етапу накопичення, у який вони перейшли зараз. Це напрямок у бік Карлівки, Курахово, Очеретиного й намагатимуться рухатися в бік Часового Яру від Бахмута,

– розповів полковник ЗСУ в запасі.

Де розташований Часів Яр: дивіться на карті

Зараз росіяни накопичують сили для наступної осінньо-зимової операції. Її завдання буде таким самим – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Чи є небезпека, якщо Росія захопить Часів Яр

Такий сценарій не надто приємний, адже тоді справді виникне велика проблема. Місто Часів Яр є панівною висотою. Далі буде дуже складно втримати росіян до наступного рубежу, який проходить у районі великих міст Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.

Тоді, найімовірніше, нам доведеться відходити до цих міст, а це означає, що артилерія ворога, підійшовши до населених пунктів, зможе їх обстрілювати. А там живуть сотні тисяч цивільних, тому Часів Яр треба утримувати навіть з більшим завзяттям, ніж Авдіївку,

– наголосив Світан.

За його словами, причини такого рішення прості – на захід від Авдіївки все-таки є лінія оборони, яка проходить по водосховищах і річках. Натомість тил Часового Яру – це міста, великі агломерації. Пройти через них росіяни не зможуть, але бомбити їх та обстрілювати – проблемою для ворога не буде.

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