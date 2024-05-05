Чи можливе просування росіян без захоплення Часового Яру: у ЗСУ дали відповідь
Російські військові продовжують тиснути на Часів Яр. Без захоплення цього міста ворог не зможе просунутися на Краматорськ та Костянтинівку.
Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Тобто для росіян Часів Яр є стратегічно важливим містом.
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Важливість Часового Яру
Олег Калашніков відповів на питання, чи можливе подальше просування окупантів без захоплення Часового Яру.
Ні, не можливе. На даному напрямку, на локаціях – Костянтинівський, Краматорський напрямок, на сьогодні на цих напрямках неможливе просування ворога, якщо Часів Яр буде триматися,
– пояснив речник.
Раніше зазначалося, що захоплення Часового Яру дасть Росії контроль над пагорбом, з якого вона зможе атакувати інші міста.
Новини Часового Яру
- Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є "предметом занепокоєння". Він заявив, що місто ймовірно впаде – так само як було з Авдіївкою. Це не станеться найближчим часом, однак все залежить від резервів.
- Росіяни 2 травня вийшли до кордону міста. Водночас українські військові мають підготовлену другу лінію оборони. Також для оборони в місто перекинули спецпідрозділи ГУР.
- В Часовому Яру та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи. Ворог штурмує місто, йде велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.