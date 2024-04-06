Часів Яр залишається під нашим контролем, – Сирський

Часів Яр залишається під контролем українських захисників. Усі спроби окупантів прорвати оборону до цього міста на Донеччині зазнали невдачі.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський детально розповів про ситуацію на фронті, передає 24 Канал.

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Часів Яр під контролем Сил оборони

За словами головкома, особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки. На Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського. На Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.

Сьогодні найжорсткіші бої тривають у районах Первомайського і Водяного, а ще східніше Часового Яру, де агресор намагається прорвати оборону наших військ.

Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі,

– підкреслив Олександр Сирський.

Де розташований Часів Яр: дивіться карту

Також генерал-полковник розповів, що ворог, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Окупанти продовжують ведення наступальних дій як вдень, так і вночі. Застосовують штурмові групи за підтримки бронетехніки.

Також на окремих напрямках фронту росіяни намагаються вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

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Окупанти поширили фейки про нібито "вхід у передмістя"

Напередодні кремлівські пропагандисти заявили про нібито появу російських військових у передмісті Часового Яру.

У ЗСУ різко відреагували. Так, речник Східного командування заперечив інформацію, яку поширюють росЗМІ.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (росіян – 24 Канал) там немає. Не вірте російським повідомленням", – підкреслив Андрій Задубінний.