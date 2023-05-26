У частині будівлі, по якій вдарили у Дніпрі, могли мешкати ВПО, – заступник голови ОВА

Російські військові 26 травня завдали потужного удару по клініці в Дніпрі. У будівлі, куди поцілили російські терористи, могли мешкати внутрішньо переміщені особи.

Про це в ефірі телемарафону розповів Володимир Орлов, перший заступник глава Дніпропетровської ОВА, пише 24 Канал. Він повідомив, що після атаки росіян на Дніпро будівля розтрощена майже вщент. Там досі триває пожежа.

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Унаслідок теракту загинула одна людина

Володимир Орлов повідомив, що в будівлі, в яку поцілили російські військові, була не тільки поліклініка. За його словами, там мешкали внутрішньо переміщені особи.

Станом на 13:17 відомо, що внаслідок теракту росіян у Дніпрі загинула одна людина та ще 23 постраждали. Володимир Орлов зазначив, що інформації про те, скільки людей могли перебувати в клініці на момент удару, немає.

Росія атакувала Дніпро: що відомо

У Дніпрі близько 10:30 прогриміли вибухи, після чого над містом було видно густий дим. Крім того, в Дніпрі було чути звук карет швидкої допомоги, які виїхали на місце удару.

Об 11:00 Дніпропетровська ОВА підтвердила ракетний удар по Дніпру. Відомо, що серед постраждалих двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що троє постраждалих у важкому стані, 21 – у стаціонарі. Унаслідок ракетного удару зруйновано дві будівлі й виникла велика пожежа.

Загиблим виявився 69-річний чоловік. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

На ракетний терор відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україні потрібно якнайшвидше зупинити російську агресію шляхом перемоги.

"Вічна пам'ять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні", – сказав Зеленський.

Слід зазначити, що російські військові також масовано атакували Дніпро вночі 26 травня.