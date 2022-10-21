Загинув, поки чекав на відстрочку: у Росії прийшла похоронка на мобілізованого айтівця
Джерело:Константин Єрохін
Вручення повісток у Росії скоро почне чергуватися з активною розсилкою похоронок. Про одну з таких "дуже сумних новин" ми розповімо далі. Вона чудово демонструє країну-агресорку.
Насправді це могла бути чергова втрата ворога, яку ми б оминули увагою. Але не цього разу, адже 33-річний Тимур Ізмайлов з Москви не просто поповнив статистику. Його історія продемонструвала, як за лічені дні можна з успішного співробітника банку перетворитися на "гарматне м'ясо".
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Не пробув на фронті і тижня
Отже, черговим "двохсотим" став Ізмайлов. До часткової мобілізації він був співробітником Райффайзен Банку, обіймаючи там ключову посаду в IT-секторі. Але досить неочікувано йому вручили повістку, поповнивши ним лави "мобіків" 23 вересня.
Нагадаємо, що саме рішення про мобілізацію Путін оголосив 21 вересня. Себто минуло якихось 2 дні з цього моменту, і Тимура покликали до військкомату. Цікаво, що Центральний Банк Росії подав до Генштабу списки на відстрочку аж 28 вересня. Тобто не надто поспішали з цим ділом. До слова, відповідні списки до військкомату досі не дійшли.
Про загибель Ізмайлова розповів його адвокат Константин Єрохін. Він зауважив, що у вівторок 18 жовтня отримав інформацію про те, що його клієнт потрапив під мінометний обстріл і загинув. А сталося це ще 13 жовтня. Зазначимо, що у зоні бойових дій співробітник банку опинився 7 жовтня. Себто за лічені дні він поповнив лави "двохсотих".
Позови, скарги і дзвінки нічого не дали
Адвокат розповів, що подав 7 скарг, позов, а також звертався на гарячі лінії. Не допомогли ані публікації у ЗМІ, ані загальний розголос. Сам військовий комісаріат, за запевненнями Єрохіна, готовий був повернути його клієнта лише за рішенням суду. Як бачите, досягнути бажаного результату не вдалося.
З мобілізованими у Росії все геть погано
- І щоб бодай якось з цим упоратися, підтримати "мобіків" відправився сам Путін. Але це було просто чергове шоу, яке він влаштував на одному з полігонів під Москвою. Там він навіть продемонстрував як свої стрілецькі вміння, так і цинічність стосовно набраних до війська.
- Тим часом строковик утік з полігону під Мінськом. Зауважимо, що розташований він неподалік села Околиця. А за попередньою інформацією, військовий мав при собі автомат.
- До слова, до українського полону потрапив російський зек. Він розповів, що повоював усього два дні та бідкався на те, як до них ставляться. Мовляв, бійці для Росії – не більше, ніж "гарматне м'ясо".
- З проблемами стикнулися також ті, хто зараз на фронті. Вони не отримують виплату надбавок за участь у бойових діях. А рідні в Росії, до слова, – не можуть дочекатися на гроші за загиблих. Такі справи.
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