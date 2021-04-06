Чауса могли вивезти дипломатичним транспортом: МВС Молдови прокоментувало інформацію

Глава МВС Молдови Павел Войку прокоментував інформацію про те, що колишнього суддю Миколу Чауса могли вивезти з країни дипломатичним транспортом.
Джерело:News Maker
Міністр внутрішніх справ зазначив, що прикордонники не мають права перевіряти автомобілі, які належить представництвам зовнішньополітичних відомств. За його словами, відповідно до міжнародних угод, у них особливий статус.
Читайте також Неприпустимо, – Санду про викрадення екссудді Чауса у Молдові
Що цьому передувало
Молдовські журналісти, посилаючись на телеграм-канали, опублікували зображення автівки Toyota RAV 4 та фото побитого Чауса, які начебто були зроблені після викрадення.
Ця машина, з екссуддею у багажнику, нібито виїхала з країни через "зелений коридор", уникнувши перевірки на кордоні.
Зауважимо, жодного підтвердження того, що світлини автомобіля зробили справді після викрадення Чауса, – немає.
Особи викрадачів встановили
Раніше Войку повідомляв, що вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
Також поліцейські виявили три автомобілі, на яких скоїли викрадення, встановили маршрут, яким їхали злочинці, і коло підозрюваних.
Наразі інформацію про цих людей ретельно перевіряють. Держустанови вже отримали кілька відповідних доказів у справі, зокрема відеозаписи, документи та відбитки пальців.
До теми НАБУ не отримувало офіційних повідомлень від Молдови про викрадення Чауса
Скандал довкола Чауса: коротко
- НАБУ викрило Чауса в отриманні хабаря.
- Гроші знайшли у скляних банках, які суддя закопав на своєму подвір'ї.
- Чауса не затримали через суддівський імунітет і він зміг втекти з України до Молдови.
- У листопаді 2016 року Чауса оголосили у міжнародний розшук.
- Суддю затримали у Молдові. Там він намагався отримати політичний притулок.
- А кілька днів тому його адвокат заявив, що Чауса викрала група невідомих просто у центрі Кишинева.
- Цей момент потрапив на відео, його згодом опублікували у мережі очевидці. На кадрах видно білий бус.