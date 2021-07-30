Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині: фото

Українського суддю Миколу Чауса, якого викрали з Молдови, знайшли. Його виявили в одному з сіл Вінницької області.

До поліції нібито зателефонував житель староста села Мазурівка Вінницької області Леонід Вітковський, повідомивши, що знайшов екссуддю Чауса. Останній буцімто прийшов сам.

Раніше До викрадення Чауса причетні українські держоргани, – генпрокурор Молдови

Показали фото Чауса

Чаус повідомив, що його викрали невідомі. На місце виїхали правоохоронці. Журналісти оприлюднили фото Чауса, на якому він сидить напівоголений у приміщенні.



Знайдений Чаус / Фото "Цензор Нет"

Чауса нібито забрала СБУ

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що Чаус здався владі, але співробітники СБУ нібито "відбили" суддю у поліції та відвезли у невідомому напрямку.

За твердженнями Бутусова, після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області. Вони начебто забрали Чауса у Могилів-Подільського районного відділення поліції.

Журналіст стверджує, що Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Він, мовляв, перебував на базі управління розвідки Міноборони та погодився співпрацювати з ОП під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ. Таким чином суддя нібито може уникнути кримінальної відповідальності за корупцію.

Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу звинувачення за статтями про незаконний перетин держкордону або будь-яку іншу статтю, яка є в підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури вимагатимуть передати справу Чауса в СБУ,

– каже Бутусов.

Що відомо про викрадення Чауса