Ще одна країна підтримала вступ України в НАТО: Зеленський і Фіала підписали спільну декларацію

Стало більше на одну країну, яка підтримує вступ України до НАТО. Крім цього, ця держава продовжуватиме надавати Україні військову допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Мовиться про Чехію. Нині, 31 жовтня, Україна та Чехія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

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Сьогодні, 31 жовтня, в Україну завітав прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та пообіцяв, що Чехія продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу.

Прем'єр Чехії підтримує вступ України до НАТО

Під час зустрічі сторони підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці "відкритих дверей" НАТО.

Володимир Зеленський наголосив, що це – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови,

– сказав президент.

Він додав, що українська сторона працюватиме над тим, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО.

Зеленський і Фіала підписали спільну заяву щодо членства України в НАТО: дивіться відео

Чехія пообіцяла Україні суттєву підтримку та розробила власний план допомоги

У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Зокрема Фіала заявив, що:

Чехія надаватиме військову та оборонну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно,

Також Чехія схвалила програму на 3 мільярди євро для економічної допомоги наші країні.

Крім цього, Фіала повідомив, що надасть генератори та енергетичне обладнання, щоб допомогти енергетичному сектору нашої держави.

Ми мали змогу обговорити дуже конкретні речі у співпраці на найближчі місяці, зокрема у сфері енергетики та оборони,

– сказав Петр Фіала.

Він зауважив, що це буде вигідно обом країнам.

Чехія на державному рівні розробила власний План допомоги Україні. Це щорічно понад 20 мільйонів євро впродовж 2023 – 2025 років.

Крім цього, уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва Росії за злочинну війну проти України.

Військово-технічне співробітництво між нашими державами також набирає обертів. Чеські самохідні гаубиці "Дана", танки, БМП та інша допомога вже сприяють суттєвому посиленню української армії та звільненню українських земель. На цьому не зупиняємося, готуємо агресору багато неприємних сюрпризів… Дякую чеським друзям, що вони сьогодні поруч із нами в цій боротьбі за свободу України та Європи,

– сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Проросійські сили намагаються налаштувати чехів проти уряду

Зауважимо, що напередодні у Празі відбулись 2 мітинги. Один – проросійський, який зібрався 28 жовтня, а другий – проукраїнський, який відбувся 30 жовтня.

Перший мітинг зібрав доволі багато людей. Цілком ймовірно, що значну частину складали росіяни. Вони вимагали відставки уряду, припинення допомоги Україні та переговорів з Кремлем щодо постачань газу. Цікаво, що того ж дня аналогічний мітинг проходив у Молдові.

Проте другий мітинг, проукраїнський, зібрав значно більше людей. Там майоріли прапори України, ЄС, також на Вацлавській площі розгорнули великі стяги Чехії та України. Під час цього мітингу транслювали виступ першої леді України Олени Зеленської.



Проукраїнський мітинг у Празі / фото Анастасії Кушпіт для 24 каналу