У Празі на будинку сім'ї головного виробника російських ракет показують обстріли міст України
Джерело:Радіо Свобода
На будинок родини головного ракетобудівника Росії в Чехії вивели проєкцію з відео обстрілів українських територій. Зокрема, компанія росіянина виробляє ракети, якими завдали удар по Умані та ТЦ у Кременчуці.
Попри те, що ракети Обносова нищать українські міста, його родина спокійно продовжує проживати та будувати бізнес у Чехії.
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Що відбувалося біля будинку родини ката
Борис Обносов є генеральним директором російської компанії "Тактичне ракетне озброєння", яка активно виробляє ракети для знищення українських міст. Родина терориста досі спокійно проживає у столиці Чехії – Празі.
У знак протесту на будинок сім'ї Обносова вивели проєкцію з кадрами руйнувань та кількістю жертв обстрілів російськими ракетами міст України. Зокрема, компанія росіянина виробляє ракети Х-101 та Х-22, якими вдарили по Умані та ТЦ у Кременчуці. В Умані від російських ракет загинуло 24 людини, в Кременчуці — понад 20.
Акція протесту біля будинку родини терориста в Чехії: дивіться відео
На акцію прийшли декілька десятків небайдужих українців та чехів. Під час протесту біля дому сім'ї путініста звучала сирена, а люди скандували "Russia is a terrrorist state".
Президент Чехії у відповідь на питання, чому родина Обносова продовжує проживати в Чехії, зазначив, що наразі немає законного способу заборонити їм перебувати у країні.
Що відомо про сім'ю Обносова
- Раніше виявилося, що будинку за 6 мільйонів євро у Чехії проживає донька та зять Обносова – Ольга та Ростислав Зорікови. Саме на цей будинок вивели відео обстрілів українських міст. Також стало відомо, що зять терориста володіє пентхаусом 140-метровим пентхаусом вартістю понад мільйон євро – також у Чехії.
- Ольга Зорікова також володіє часткою в компанії, що постачає "Тактичному ракетному озброєнню" запчастини для виробництва ракет.
- Загальна сума активів бізнесу Зорікових у Чехії становить 188 мільйонів крон. Їх компанії займаються будівельною діяльністю та здачею в оренду нерухомості, квартир і нежитлових приміщень.