У Чехії розповіли про самопочуття президента після госпіталізації 

Прем'єр-міністр уряду Чехії Андрей Бабіш розповів про самопочуття президента країни. Той, нагадаємо, потрапив до лікарні 14 вересня.

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували після консультації з лікарями. Утім, до лікарні він прибув самостійно.

До слова У Чехії взяли під варту росіянина, який брав участь в окупації Криму

У якому стані чеський президент після госпіталізації

Мілоша Земана, президента Чехії, госпіталізували до Центрального військового госпіталю у вівторок, 14 вересня. Чи все з ним гаразд – розповів глава уряду країни Андрей Бабіш.

Мене поінформували про стан здоров'я пана президента. Думаю, що воно не має викликати побоювань,

– запевнив Бабіш.

І додав: "Його стан здоров'я ніколи не був таким, щоб викликати побоювання. Їх немає і зараз". Також за словами Бабіша:

Земана поклали до лікарні після консультацій з лікарями.

А спекулювати на темі здоров'я президента геть не треба.

Зауважимо, Мілош Земан має діабет та низку інших захворювань, через які регулярно навідується до лікарів.