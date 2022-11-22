У Чехії заговорили про підготовку своєї армії до війни з "передовим супротивником"

Чехія вирішила готуватися до найгіршого сценарію розвитку подій і модернізувати свою армію. Це потрібно, щоб бути готовими до боротьби з "передовим супротивником".

Таку заяву зробив голова Генштабу Чехії Карел Ржека. Він сказав, що між Росією та НАТО може розпочатися конфлікт.

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У такому випадку, за його словами, Чехію негайно залучать до війни і армія країни буде активним її учасником з перших хвилин протистояння.

Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника. Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніший сценарій,

– додав Ржека.

Він вважає, що війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу.

"Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває щонайменше з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – наголосив голова Генштабу Чехії.

На тлі війни в Україні він закликав уряд до найбільшого в історії чеської армії переозброєння, щоб у разі потреби бути готовими реагувати на погрози.

Позиція Чехії щодо війни Росії проти України

Варто нагадати, що раніше палата депутатів парламенту Чехії визнала нинішній російський режим терористичним. Депутати засудили путінську агресію проти України.

10 листопада Укроборонпром та Міністерства оборони Чехії повідомили про створення спільного оборонного кластера. Зокрема, це включає співпрацю у сфері високих технологій.

Крім того, Україна отримає від Чехії 90 танків Т-72. Їхнє розконсервування та модернізацію профінансують США та Нідерланди. Це досить значна кількість бойових машин, щоб компенсувати втрати, яких зазнали ЗСУ.

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