Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ з Бахмута

Поблизу Бахмута уже тривалий час тривають найзапекліші бої. Однак наразі українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із міста.

Однак, якщо командування бачить, що загроза особовому складу українських військ і оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, то війська відводять. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Кожна ситуація оцінюється окремо

За словами Череватого, необхідність подібного рішення командування оцінює в кожній конкретній ситуації окремо. І якщо відведення військ необхідне, то відбувається воно організовано та без паніки.

Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає,

– сказав речник.

Бахмут має велике значення для противника

Військовий експерт Сергій Грабський відзначив, що Бахмут має велике значення для противника, а тому він, не рахуючи втрати, намагається з усіх сил просунутися вперед. Експерт наголосив, що сьогодні бої ведуться безпосередньо у Бахмуті, а ворог давить живою силою.

Так, окупанти хвилями направляють свій основний ресурс, який дозволяє йому завдавати певних ударів. При цьому росіяни об’єктивно мають перевагу у живій силі та не завжди фізично можна стримати їхні атакувальні хвилі.

Маю надію, що наше військове керівництво краще бачить ситуацію і залучить необхідні заходи, аби у разі необхідності вчасно відійти з Бахмута, уникнувши оточення і не допустивши розгрому наших угрупувань там. Я думаю, така робота ведеться і разом з тим ми намагаємося втримати наші позиції там, де це можливо і доцільно перш за все,

– підкреслив Грабський.

Місто є епіцентром бойових дій