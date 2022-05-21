Через 1,5 – 2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ, – CIT

Україна завдяки контрнаступу звільнила Північ та майже деокупувала Харківську область. Через півтора – два місяці Збройні Сили України можуть розпочати масштабний контрнаступ, який буде переломним у війні.

Контрнаступ можуть почати з Донбасу

Відповідну думку висловив глава Conflict Intelligence Team Руслан Левієв. За його прогнозами, найближчим часом будуть продовжуватися бої на Донбасі.

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Глава CIT заявив, що якщо в Росії не буде мобілізації, то все зводитиметься до позиційних боїв. "Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто", – сказав він.

Також Руслан Левієв вважає, що Росія може вдатися до показових судових процесів над полоненими азовцями та українськими морпіхами, які були на "Азовсталі".

. У розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських захисників . Як відомо, українських воїнів вивезли на тимчасово окуповані території, після чого повинні обміняти на російських полонених.

Глава CIT заявив, що українська сторона розпочне масштабний контрнаступ приблизно через півтора-два місяці.

Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з'являється,

– сказав Левієв.

Він висловив припущення, що це буде перелом ситуації у війні не на користь Росії.

"Через півтора – два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії", – резюмував Левієв.

Останні новини з фронту

У Генштабі ЗСУ ввечері 21 травня повідомили, що російські окупанти готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку.

Також повідомлялося, що війська агресора на Донецькому напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ. Ціль окупантів – вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Окрім того, Росія продовжує приховану мобілізацію. У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти намагаються залучити до своїх військ людей з тимчасово окупованих територій України.

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