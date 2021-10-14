Через абсолютний імунітет: у Росії заявили, що Поклонську не затримають на запит України
Джерело:ТАСС
Колишню "прокурорку" окупованого Криму Наталію Поклонську, яку призначили послом Росії в Кабо-Верде, не зможуть затримати за запитом України. Причиною є її абсолютний дипломатичний імунітет.
Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на намір України ініціювати затримання Поклонської. Вона зауважила, що українська сторона не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.
До теми Путін таки відправив Поклонську в Африку: стала послом в Кабо-Верде
За словами Захарової, Поклонська є главою дипломатичного представництва. Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, вона володіє "абсолютним імунітетом" від подібних дій.
Зокрема, на шляху прямування туди й назад. Це теж всі повинні розуміти,
– заявила представниця МЗС Росії.
Дізнайтеся більше Кулеба пообіцяв "зіпсувати життя" колаборантці Поклонській
Що цьому передувало
- У серпні стало відомо, що кремлівська колаборантка Наталія Поклонська може очолити російське посольство у Кабо-Верде. Ця африканська республіка розташована на островах в Атлантичному океані.
- Вже у жовтні Поклонська таки стала послом Росії в Кабо-Верде. Відповідне рішення підписав Володимир Путін.
- Поклонська відреагувала на указ Путіна. Вона заявила, що вважає цю посаду ознакою високої довіри від російського президента.
- У Міністерстві закордонних справ України вже прокоментували призначення. Олег Ніколенко наголосив, що Поклонська перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Канади та Японії. Зважаючи на це, вона не зможе сховатися навіть в Африці.
- Росія обурилася через реакцію МЗС України на призначення.