Через абсолютний імунітет: у Росії заявили, що Поклонську не затримають на запит України

Колишню "прокурорку" окупованого Криму Наталію Поклонську, яку призначили послом Росії в Кабо-Верде, не зможуть затримати за запитом України. Причиною є її абсолютний дипломатичний імунітет.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на намір України ініціювати затримання Поклонської. Вона зауважила, що українська сторона не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.

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За словами Захарової, Поклонська є главою дипломатичного представництва. Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, вона володіє "абсолютним імунітетом" від подібних дій.

Зокрема, на шляху прямування туди й назад. Це теж всі повинні розуміти,

– заявила представниця МЗС Росії.

Наталія Поклонська після російської окупації Криму очолила місцеву "прокуратуру". Також її обрали депутаткою Держдуми від партії "Єдина Росія".

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