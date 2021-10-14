Через абсолютний імунітет: у Росії заявили, що Поклонську не затримають на запит України

14 жовтня 2021 , 14:16
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Джерело:

ТАСС

Колишню "прокурорку" окупованого Криму Наталію Поклонську, яку призначили послом Росії в Кабо-Верде, не зможуть затримати за запитом України. Причиною є її абсолютний дипломатичний імунітет.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на намір України ініціювати затримання Поклонської. Вона зауважила, що українська сторона не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.

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За словами Захарової, Поклонська є главою дипломатичного представництва. Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, вона володіє "абсолютним імунітетом" від подібних дій. 

Зокрема, на шляху прямування туди й назад. Це теж всі повинні розуміти,
– заявила представниця МЗС Росії. 

Зверніть увагу! Наталія Поклонська після російської окупації Криму очолила місцеву "прокуратуру". Також її обрали депутаткою Держдуми від партії "Єдина Росія".

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Що цьому передувало

  • У серпні стало відомо, що кремлівська колаборантка Наталія Поклонська може очолити російське посольство у Кабо-Верде. Ця африканська республіка розташована на островах в Атлантичному океані.
  • Вже у жовтні Поклонська таки стала послом Росії в Кабо-Верде. Відповідне рішення підписав Володимир Путін.
  • Поклонська відреагувала на указ Путіна. Вона заявила, що вважає цю посаду ознакою високої довіри від російського президента.
  • У Міністерстві закордонних справ України вже прокоментували призначення. Олег Ніколенко наголосив, що Поклонська перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Канади та Японії. Зважаючи на це, вона не зможе сховатися навіть в Африці. 
  • Росія обурилася через реакцію МЗС України на призначення. 
Автор: Тетяна Кійовська