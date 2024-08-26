Через атаку ворога на Хмельниччині пошкоджені об'єкти інфраструктури, в ОВА розповіли деталі

Російська армія 26 серпня масовано атакувала регіони України. Під прицілом Росії була і Хмельниччина.

Внаслідок атаки ворога в області пошкоджені об'єкти інфраструктури, а система водопостачання переведена в автономний режим. Деталі про наслідки атаки окупантів на регіон розповів очільник місцевої ОВА, Сергій Тюрін.

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Наслідки атаки на Хмельниччину

Сергій Тюрін зазначив, що Хмельниччина, як і вся Україна, зазнала чергової масованої атаки від ворога. За його словами, працювали сили ППО.

Разом з тим, в області маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури,

– додав він.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Сергій Тюрін розповів, що проводив засідання Ради оборони області та заслухав керівників Хмельницького регіонального центру обслуговування мережі НЕК "Укренерго" та АТ "Хмельницькобленерго" щодо роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

За словами голови Хмельницької ОВА, проводяться усі необхідні заходи та ремонтна кампанія із відновлення електропостачання. Також він додав, що планується, що заживлення абонентів в місті Хмельницькому та населених пунктах району розпочнеться приблизно з 19 години вечора.

В Хмельницькому система водопостачання та робота каналізаційної системи переведена в автономний режим,

– додав він.

Тюрін наголосив, що усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів російської сторони.

Росія атакувала Україну 26 серпня

Зазначимо, що Росія вночі та вранці 26 серпня масовано атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед", а також ракетами різного типу.

Внаслідок таких дій російської армії постраждали 15 областей нашої держави.

Зазначимо, що повітряна тривога почала ширитися областями о 02:05, коли Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" у напрямку Полтавської області. Невдовзі мапа повітряних тривог почала "червоніти" зі сходу на захід, досягнувши до ранку Рівненської та Львівської областей, а також Волині.

Уже о 04:43 Повітряні сили повідомили про фіксування в повітряному просторі Росії 11 бортів Ту-95МС.

Перші крилаті ракети в повітряному просторі нашої країни зафіксували о 07:40 ранку. Напрямок руху ворожих повітряних цілей був на захід.

Також близько 7:44 моніторингові телеграм-канали повідомили, що зафіксовано зліт 6 одиниць Ту-22м3 з аеродрому "Шайківка" у Калузькій області Росії. Крім цього, Повітряні сили писали й про зліт російського МіГ-31К.

Так, через атаку противника вранці 26 серпня Укренерго дало розпорядження ввести екстрені відключення світла по всій Україні. Через це наразі графіки стабілізаційних відключень не діють.

Крім цього, влучання фіксували по енергооб'єктах, – деталі в матеріалі 24 Каналу.