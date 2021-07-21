Через аварію на "Рівнеазоті" можуть випасти кислотні дощі, – фахівці

На підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу. Очевидці могли бачити оранжеву хмару, яка піднімалась вгору. Фахівці кажуть, можливо, через інцидент можуть випасти кислотні дощі.

Про це розповіла викладачка хімії Оксана Мисіна. Вона зазначила, що в результат аварії всі могли спостерігати так званий "лисячий хвіст".

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Здебільшого кислотні дощі впливають на рослинність

Це оксид нітрогену чотиривалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів,

– сказала Мисіна.

Кислотні дощі здебільшого можуть впливати на рослинність. Аби була якась шкода людському організму, потрібна висока концентрація газів. Проте обережність зайва не буває – краще не виходити без потреби просто неба.

Точно невідомо, про яку саме концентрацію мовиться

Погодився і щодо небезпеки нітрозних газів і агрохімік Сергій Адаменко. Проте він зауважив, наразі невідомо, про яку саме концентрацію мовиться.

Їхня велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання. У ситуації, якщо така хмара піде у напрямку міста чи селища, жителям міста варто герметично зачиняти вікна,

– пояснив Адаменко.

Тим часом у правоохоронних органах за фактом аварії розпочали кримінальне провадження. У ДСНС запевняють, що викиди, які стались, не загрожують життю та здоров'ю населення.

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Коротко про аварію на "Рівнеазоті":