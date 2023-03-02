Путін скасував поїздку на Кавказ через "ДРГ" і страх

Російський диктатор вочевидь неабияк наляканий діяльністю диверсантів на Брянщині, тому й передумав їхати на Кавказ. Раніше планувалося, що Владімір Путін мав провести захід із відкриття "Року педагога" на Ставропіллі.

Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу 2 березня.

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Пєсков сказав, що Путін проведе відкриття "Року педагога і наставника" у режимі відеоконференції. Речник бункерного диктатора стверджує, що зараз Путін працює в Кремлі і йому оперативно доповідають про "атаку" на Брянську область і заходи у відповідь.

Він отримує постійні доповіді, регулярні, по лінії силових відомств,

– наголосив Пєсков.

Водночас прессекретар президента Росії не знає, чи буде змінено статус так званого "СВО" через події у Брянській області.

Що сталося у Брянській області: головне

2 березня у Росії заявили про нібито "проникнення українських ДРГ" у два села Брянської області, що на кордоні з Чернігівською областю. Країна-агресор просуває інформацію про перестрілки та взяття заручників, загибель мирних жителів.

Тим часом відповідальність за те, що відбувається, взяли на себе люди, які називають себе бійцями "Російського добровольчого корпусу". Вони заявили, що прийшли "показати співвітчизникам, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Водночас розвідка України тиждень тому попереджала про підготовку провокацій з боку Росії.

Попри те, що російська пропаганда закидає діяльність ДРГ на Брянщині виключно українцям, відповідальність взяла на себе організація "Російський добровольчий корпус".