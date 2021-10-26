Через фейки про вакцинацію: Youtube тимчасово заблокував канал президента Бразилії

Youtube тимчасово заблокував офіційний канал Жаіра Болсонару, президента Бразилії. Протягом тижня він не зможе публікувати нові відео.

Компанія також видалила його відео. Правила корпорації щодо COVID-19 президент Бразилії порушив вже вдруге.

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Ютуб-канал президента Бразилії заблокували

В офіційній заяві Youtube пояснили, що Жаір Болсонар порушив правил щодо поширення неправдивої медичної інформації про COVID-19. Він стверджував, що вакцини нібито не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань.

Президент Бразилії під час свого щотижневого прямого ефіру процитував публікацію одного з сайтів, у якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великобританії начебто згодом виявляли СНІД.

що таку інформацію вже спростували у міністерві охорони здоров'я Великої Британії.

Публікацію Болсонару видалили також з платформ, що належать Facebook. Нагадаємо, що у липні 2021 року президент отримав попередження від Youtube за твердження про те, що носіння масок нібито не допомагає захиститися від COVID-19.

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