Україна може стати заручницею, – Казарін про реакцію Заходу на кадрові зміни в "Нафтогазі"

Команда Володимира Зеленського, попри зобов'язання перед Заходом, змінила керівництво "Нафтогазу". Адже спочатку Україна гарантувала недоторканність реформи корпоративного управління.

Основні кадрові рішення повинна була ухвалювати Наглядова рада, яка складалася з незалежних експертів. Про це у відеоблозі "Грані правди" повідомив Павло Казарін.

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Як на Заході сприйняли кадрові зміни в "Нафтогазі"

За його словам, навесні 2021 року на Банковій вирішили повернути "ручний режим" управління. В результаті, Наглядову раду усунули, главу "Нафтогазу" відправили у відставку, а на його місце призначили креатуру Кабміну.

У підсумку, як відзначив журналіст, Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом. Але вже після того, як президент США поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним.

Тому що рішення Києва сприйняли на Заході як порушення взятих на себе зобов'язань, як крок у бік від боротьби з корупцією. І заручником цієї ситуації ризикує стати вся Україна,

– наголосив Казарін.

Він зауважив, що українські еліти в гонитві готові жертвувати стратегічними речами, наприклад, довірою до себе.

"Зрозуміло, навіщо Москва робить все, щоб Київ залишився на самоті. Але абсолютно незрозуміло, навіщо тим же самим вирішила займатися Банкова", – додав Казарін.

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Кадрові зміни в "Нафтогазі": коротко