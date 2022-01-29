Через можливий напад Росії на Україну: Франція готова перекинути війська в Румунію

У Франції готові направити військових до Румунії у межах розгортання НАТО. Мовляв, таке рішення ухвалюють через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це розповіла міністерка Збройних сил Франції Флоранс Парлі. Мовиться про направлення у Румунію кілька сотень французьких військових.

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Міністерка обговорила розміщення військ у Румунії

Парлі зауважила, що це стане можливим, як буде відповідне рішення від НАТО. "Ми готові розгорнути наших військових у Румунії – країні, що межує з Україною", – запевнила вона.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Також міністерка розповіла, що через це питання навіть відвідала Бухарест – столицю Румунії. На порядку денному було обговорення щодо розміщення французьких військ у Румунії.

"Це причина, через яку я відправився в Румунію в четвер (27 січня 2022 року – 24 канал). Ми, очевидно, обмінялися думками з нашими румунськими партнерами з цього питання", – підкреслила Парлі, не розповівши всіх деталей.

Можливе вторгнення Росії: реакція Румунії

Міністр оборони Румунії Василе Динку пояснив, що Румунія, як і НАТО, не зможуть воювати за Україну у разі повномасштабної агресії Кремля. Однак Північноатлантичний альянс вестиме економічну війну проти Кремля.

Також у Міноборони Румунії заявили про готовність прийняти біженців у разі вторгнення Росії. Місцева влада готова надати гуманітарну підтримку.

Раніше у "гарантіях безпеки" Кремль захотів, щоб НАТО вивело війська з Румунії. Організація відповіла категоричною відмовою подібний на закид Росії.

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