Рекорд за час війни: на Харківщині тривога тривала понад 13 годин
На фоні наступу на Харківщину росіяни посилили обстріли регіону. 10 травня в області зафіксували найдовшу повітряну тривогу за час війни.
Повітряна тривога у Харківській області 10 травня була найдовшою за весь час війни Росії з Україною. Про це свідчать дані офіційної карти повітряних тривог.
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Тривога тривала зранку до вечора
Повітряна тривога, яка стала для регіону рекордною, почалась 10 травня о 9:03. Натомість відбій оголосили аж о 22:23. Тож небезпека тривала 13 годин і 19 хвилин.
Варто зазначити, що це була не перша повітряна тривога в області 10 травня і, на жаль, не остання.
Повітряна тривога на Харківщині / Скриншот з map.ukrainealarm.com
Так, після 13-годинної тривоги спокій місцевих жителів тривав недовго. Близько опівночі в області знову пролунали тривожні сирени. Незадовго після цього в Харкові та за межами міста чули вибухи.
Росіяни можуть посилити обстріли Харківщини
- 10 травня Росія почала новий наступ на Харківському напрямку. Ворог застосовує піхоту і техніку та нещадно обстрілює прикордонні території.
- ЗСУ тримають оборону. Однак цивільне населення в небезпеці, тож наразі відбувається евакуація жителів Вовчанської громади.
- У Білому домі вважають, що окупанти ще збільшать інтенсивність вогню і перекинуть на Харківщину додаткові війська, тому що хочуть створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".
- Водночас у США переконані, що ЗСУ зуміють стримати ворожу навалу і Росії не вдасться здійснити значних проривів.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах та активно завдають по ворогу ударів. Україні відправила до регіону підкріплення.