Рекорд за час війни: на Харківщині тривога тривала понад 13 годин

На фоні наступу на Харківщину росіяни посилили обстріли регіону. 10 травня в області зафіксували найдовшу повітряну тривогу за час війни.

Повітряна тривога у Харківській області 10 травня була найдовшою за весь час війни Росії з Україною. Про це свідчать дані офіційної карти повітряних тривог.

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Тривога тривала зранку до вечора

Повітряна тривога, яка стала для регіону рекордною, почалась 10 травня о 9:03. Натомість відбій оголосили аж о 22:23. Тож небезпека тривала 13 годин і 19 хвилин.

Варто зазначити, що це була не перша повітряна тривога в області 10 травня і, на жаль, не остання.



Повітряна тривога на Харківщині / Скриншот з map.ukrainealarm.com

Так, після 13-годинної тривоги спокій місцевих жителів тривав недовго. Близько опівночі в області знову пролунали тривожні сирени. Незадовго після цього в Харкові та за межами міста чули вибухи.

Росіяни можуть посилити обстріли Харківщини