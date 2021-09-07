Через найбільший в Україні туристичний збір: в Умані виник скандал з паломниками

Щороку в Умань приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб біля могили цадика Раббі Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана. Цього року місцева влада встановила в місті найбільший туристичний збір в Україні.

Він становить 300 гривень на добу й платити його потрібно за всі дні проживання. Поліція почала проводити рейди та вимагати гроші у власників квартир, де хасиди орендують житло.

До теми Спокійна ніч, але тонни сміття на вулицях: хасиди в Умані святкують Рош га-Шана

Для хасидів в Умані призначили максимальний туристичний збір

Місцева влада встановила перед приїздом хасидів найбільший в місті туристичний збір. Його сума становить 300 гривень на добу. Причому платити потрібно за стільки днів, скільки туристи перебуватимуть в місті.

Тож представники місцевої влади разом із правоохоронцями взялися проводити рейди, змушуючи власників апартаментів заплатити за кожного хасида,

– мовиться у повідомленні.

Та частина хасидів, що оселилися у квартирах місцевих жителів, – збір не оплатили, а орендодавці не вимагали чеків. Туристи доплачувати відмовлялися. Саме тому виник невеликий скандал. Адже платити збір мають усі туристи, які хочуть заселитися в готель чи приватний будинок.

Коротко про хасидів в Умані

Цього року хасиди знову приїхали в Умань до могили Цадика Бахмана на святкування юдейського нового року.

Свято у них триватиме 6 – 8 вересня. Для дотримання безпеки у місті працює міжвідомчий оперативний штаб. Крім поліцейських, туди увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби.

6 вересня у наймасовішій молитві хасидів Тікун а-Клалі взяли участь понад 15 тисяч людей.

Святкування відбувається спокійно, проте правоохоронці отримали 13 заяв та повідомлень про події, пов'язані з хасидами – відкрили 1 кримінальну справу та склали 2 адміністративні протоколи.

Окрім того, 5 вересня в Умані вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана.