Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: перелік
30 вересня 2023, 07:46Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Ворог у ніч на 30 вересня атакував території України дронами-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок нічних обстрілів затримуються кілька поїздів.
До слова, росіяни уночі випустили понад 20 ударних БпЛА. В ОК "Південь" наголосили, що дрони-камікадзе летіли непростими маршрутами.
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Які рейси затримуються через нічну атаку
В "Укрзалізниці" повідомили, що унаслідок нічної атаки затримуються наступні поїзди:
- 351/352 Київ-Пас. – Кишинів: +3:00;
- 77/78 Одеса – Ковель: +2:44;
- 53/54 Перемишль – Київ-Пас.: +1:57;
- 109/110 Херсон – Львів: +1:26;
- 257/258 Чернігів – Івано-Франківськ: +1:10;
- 259/260 Суми – Івано-Франківськ +1:10;
- 59/60 Чоп – Київ-Пас.: +0:45;
- 357/358 Ворохта – Київ-Пас.:+0:45;
- 105/106 Одеса – Київ-Пас.: +0:41.
Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем,
– мовиться у повідомленні "Укрзалізниці".
Росія уночі атакувала "Шахедами"
- Повітряні сили ЗСУ 29 вересня зафіксували запуск російськими військовими кількох груп "Шахедів". Дрони-камікадзе ворог запустив з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
- Близько о 20:50 тривогу оголосили у Херсонській та Миколаївській областях. У ЗСУ попередили, що можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА. Цьому передувало оголошення про тривогу в Одеські області.
- Ворог атакував різні регіони України дронами-камікадзе. На жаль, зафіксували приліт у Вінницькій області, вибух пролунав близько 00:17. Голова Вінницької ОВА повідомив, що під атакою росіян опинився об'єкт інфраструктури. Наразі про руйнування, жертв чи постраждалих інформація не надходила.
- Росіяни спрямували ударні безпілотники й на Одещину. Наталія Гуменюк розповіла, що дрони-камікадзе летіли непростими маршрутами, адже намагалися обійти протиповітряну оборону. Вона також наголосила, що пріоритетом для атак ворога залишається припортова інфраструктура Одеської області. Окрім того, росіяни шукають об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.
- Наразі у Повітряних силах підбивають підсумки нічної атаки. Втім, в ОК "Південь" повідомляють, що ворог запустив щонайменше 20 ударних БпЛА.