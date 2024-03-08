Через обстріл Херсона поранено 7-річного хлопчика: в якому стані дитина

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, як почувається поранена дитина. Він не уточнив, про який саме обстріл ідеться. Імовірно, мова про останній обстріл міста, коли росіяни вдарили авіабомбою увечері 8 березня.

Близько п'ятої вечора 8 березня росіяни обстріляли Суми. Окупанти випустили керовану авіаційну бомбу.

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В якому стані дитина, поранена після обстрілу

Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона отримала поранення 7-річна дитина. Наразі хлопчик ушпиталений. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми,

– написав Роман Мрочко.

У Херсонській ОВА навели трохи більше деталей.

"Ворог вдарив по Херсону. Внаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик. Швидка доставила його до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому допомогу", – написали там.

У наступному повідомленні ОВА сказано, що на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі. Вони зараз евакуйовані в безпечне місце.

Повітряні сили повідомляли тоді про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Що влада говорить про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський саме говорив про те, що Росія б'є по цивільних. Тож ніякі "паузи" у війні неможливі – передишка вигідна окупантам. І, звісно, марно сподіватися, що можна віддати Донбас і Крим, щоб зупинити війну. Україна не торгує своїми землями.

Олексій Данілов красиво висловився про те, що всі літаки обов'язково будуть "посаджені" в нашу землю, "адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо". Він анонсував сюрпризи для Путіна та пообіцяв, що море також звільнять від російського брухту.

А от Наталія Гуменюк сказала, що слід бути готовими до висадки російського десанту. Цю можливість не варто виключати, адже Херсонщина – прифронтова область.